Hegseth vähendab kindralite arvu USA sõjaväes

USA kaitseminister Pete Hegseth andis esmaspäeval korralduse vähendada täiskindralite arvu relvajõududes viiendiku võrra, arendades edasi Pentagonis tehtavaid kärpeid, mis on president Donald Trumpi teise ametiaja alguses juba raputanud kaitseministeeriumi.

Hegseth on pikka aega rääkinud sellest, kuidas ta peab sõjaväe kõrgeimate ohvitseride arvu liiga suureks. Endine telekanali Fox News saatejuht on tegelenud ministeeriumi ümberkujundamisega hämmastava kiirusega, vallandades tippkindraleid ja admirale, püüdes ellu viia Trumpi riikliku julgeoleku tegevuskava ja juurida relvajõududest välja mitmekesisuse algatused, mida ta nimetab diskrimineerivateks.

Uudisteagentuuri Reuters nähtud dokumendis ütles Hegseth, et rahvuskaardis teenivate kindralite arvu kärbitakse vähemalt 20 protsenti ning sõjaväe kindralite ja lipuohvitseride arvu vähendatakse täiendavalt 10 protsenti. "Rohkem kindraleid ja admirale ei vii suurema eduni," ütles Hegseth sotsiaalmeediakeskkonda X postitatud videos. "See ei ole kärpimine, mille eesmärk on karistada kõrgeid ohvitseride – miski ei saa olla tõest kaugemal," lisas ta.

Kaitseministri sõnul töötas ta kärpe kallal koos staabiülemate ühendkomiteega ja selle eesmärk oli strateegilise valmisoleku maksimeerimine.

Hegseth rääkis juba enda ametisse kinnitamisele eelnenud kuulamisel kongressis, et staabi suuruse ja lahinguväljal saavutatud võidu vahel on pöördvõrdeline seos.

Tol ajal ütles ta, et sõjaväes on 44 neljatärni kindrali (täiskindrali -toim.) ametikohta. Sellest ajast alates on ta ametist vabastanud staabiülemate ühendkomitee esimehe, kes on riigi relvajõudude kõrgeim komandör, mereväe kõrgeima admirali ja riikliku julgeolekuagentuuri direktori.

Rhode Islandi senaator Jack Reed ütles, et ta suhtub plaanidesse skeptiliselt, süüdistades Hegsethi sõjaväejuhtide põhjuseta vallandamises. "Olen ​​alati toetanud kaitseministeeriumi tõhusust, kuid rasked personaliotsused peaksid põhinema faktidel ja analüüsil, mitte suvalistel protsentidel," ütles Reed, kes on senati relvajõudude komitee kõrgeim demokraat. "Paljude meie kõige oskuslikumate ja kogenumate ohvitseride ametikohtade kaotamine ilma mõjuva põhjenduseta ei loo sõjaväes tõhusust, vaid see võiks seda hoopis halvata," lisas Reed.

Esmaspäeval avaldatud videos ütles Hegseth, et kärped tehakse ettevaatlikult, kuid kiiresti. Seni pole selge, millised ametikohad koondatakse. Pentagon on koostanud oma globaalse jalajälje ülevaate ja Hegseth on kaalunud, kas ühendada mõned lahinguüksuste väejuhatused, mis viivad läbi operatsioone maailma eri paigus ja mida juhivad neljatärnikindralid.

Mõned võimalikud variandid võiksid hõlmata USA Aafrika väejuhatuse ühendamist USA Euroopa väejuhatusega, mis vähendaks ühte neljatärni kindrali ametikoha. See võiks tähendada ka Kesk- ja Lõuna-Ameerika operatsioonide eest vastutava USA lõunaväejuhatuse ühendamist USA põhjaväejuhatusega.

Teiste neljatärni kindralite ametikohtade hulka, mida Hegseth võiks kaaluda, kuuluvad USA armee vägede juht Vaikse ookeani piirkonnas ja USA vägede juht Koreas.

Viimaste kuude jooksul tehtud ümberkorraldused Pentagonis ei ole piirdunud ainult sõjaväelastega. Hiljuti on vallandatud kolm kõrget ametnikku, kelle vabastamise ajendas Hegsethi kabinetiülema 21. märtsil tellitud juurdlus ministeeriumis toimunud lekke kohta.

Vallandatud abiliste hulgas on Dan Caldwell, Hegsethi pikaajaline kolleeg, kellest sai üks tema usaldusväärsemaid nõunikke. Ta saadeti eelmisel nädalal Pentagonist välja lekete tõttu, mille eest vastutust ta ise eitab. Samuti vallandati Hegsethi kabinetiülema asetäitja Darin Selnick.