USA kaitseminister kutsus ootamatult kokku sajad kindralid ja admiralid

USA kaitseminister Pete Hegseth.
USA kaitseminister Pete Hegseth. Autor/allikas: SCANPIX / AP
Ameerika Ühendriikide kaitseminister Pete Hegseth kutsus järgmisel nädalal Virginia osariigis Quanticos toimuvale kohtumisele sajad kõrgemad ohvitserid kogu maailmast, mis on haruldane USA sõjaväe juhtkonna kogunemine ühte kohta.

Pole selge, miks Hegseth käskis kindralitel ja admiralidel nii lühikese etteteatamisajaga kokku tulla, märkis anonüümsetele allikatele toetudes uudisteagentuur Reuters, lisades, et see on tekitanud osalejate seas ärevust.

Kõrgemad ohvitserid juhivad tavaliselt tuhandetest sõjaväelastest koosnevaid üksusi ja enamikul on nädalaid ette detailsed ajakavad, mis on nüüdseks pea peale pööratud.  "Inimesed kiirustavad oma plaane muutma ja vaatama, kas nad peavad osalema," ütles üks anonüümsust palunud USA ametnik.

Pole selge, kui palju kõrgemaid ohvitsere üritusel tegelikult osaleb, kuid on haruldane, et nii palju kindraleid ja admirale on korraga samas kohas, märkis Reuters.

Kommentaari küsides vastas Pentagoni pressiesindaja Sean Parnell vaid: "Sõjaminister pöördub järgmise nädala alguses oma kõrgemate sõjaväejuhtide poole." Trump on käskinud ministeeriumil end ümber nimetada sõjaministeeriumiks, mis nõuab aga kongressi heakskiitu.

Parnelli büroo ei vastanud küsimustele ohvitseride arvu, kohtumise eesmärgi ega Hegsethi nii ootamatu kõne põhjuse kohta.

USA asepresident J. D. Vance ütles aga Valges Majas ajakirjanikele, et selline kohtumine pole üldse ebatavaline.

Ameerika Ühendriikidel on vägesid üle maailma, sealhulgas riikides nagu Lõuna-Korea ja Jaapan ning kogu Lähis-Idas ja neid juhivad kahe-, kolme- ja neljatärni kindralid ja admiralid.

Telekanali Fox News endine saatejuht Hegseth on ministeeriumi ümberkujundamise nimel tegutsenud hämmastava kiirusega, vallandades tippkindraleid ja admirale, püüdes ellu viia Trumpi riikliku julgeoleku tegevuskava ja juurida välja erinevaid mitmekesisuse algatusi, mida ta on nimetanud diskrimineerivateks.

Veebruaris vallandas ta USA kõrgeima sõjaväelase, Staabiülemate Ühendkomitee esimehe, õhuväe kindrali C.Q. Browni koos viie teise kindrali ja admiraliga enneolematus USA sõjaväe juhtkonna ümberkorralduses.

Eelmisel kuul vallandas Hegseth Pentagoni luureagentuuri juhi ja kaks teist kõrgemat ohvitseri.

Mais käskis Hegseth vähendada neljatärni kindralite arvu viiendiku võrra. Siis avaldatud memos ütles Hegseth, et ka Rahvuskaardi kindrali auastmes ohvitseride arvu vähendatakse vähemalt 20 protsenti ja lisaks 10 protsenti kindralite arvu kogu sõjaväes. "Rohkem kindraleid ja admirale ei vii suurema eduni," ütles Hegseth toona.

Nüüd kogunevad paljud neist kindralitest ja admiralidest samasse ruumi, tõdes Reuters.

Toimetaja: Mait Ots

Allikas: Reuters

