Pool Briti reklaamikulutustest läks mullu Google'ile ja Metale

Ühendkuningriigis eelmisel aastal tehtud reklaamikulutustest pool läks USA tehnoloogiaettevõtetele Google ja Meta, seevastu Briti meedia reklaamitulud jätkasid kahanemist. Samas on USA tehnoloogiahiiglasi kritiseeritud selle pärast, et nad maksavad Ühendkuningriigis teenitud tuludelt vähem makse kui Briti enda ettevõtted.

Google'i otsingumootoris Briti ettevõtete reklaamide näitamise eest makstud raha kasvas 2024. aastal 12,8 protsenti, tõustes 16,9 miljardi naelsterlingini. Seevastu Briti uudistekanalite aastatulu langes 4,3 protsenti, ajakirjade oma 7,2 protsenti ja piirkondlike ajalehtede oma 3,5 protsenti, teatas väljaanne The Times.

Google'i ja Meta, mis omab sotsiaalmeedia keskkondi Facebooks, Instagram ja Whatsapp, reklaamitulu on kümme korda suurem kui ajalehtedele, ajakirjadele ja raadiojaamadele kokku kulutatud summa.

Mõlemal ettevõttel on olnud raskusi kriitika vaigistamisega, et nad ei maksa Ühendkuningriigis teenitud tuludelt nii palju makse kui Suurbritannia enda ettevõtted.

Facebook UK kontod näitavad, et 2023. aastal, mis on viimane aruandlusaasta, maksis ettevõte 355,4 miljoni naela suuruse kasumi pealt 43 miljonit naela ettevõtte tulumaksu, mis teeb efektiivseks maksumääraks 12 protsenti.

Alates 2023. aasta aprillist tõusis aga Ühendkuningriigi ettevõtte tulumaksu peamine määr 19 protsendilt 25 protsendile.

Google UK uusimad andmed näitavad, et ettevõte maksis 2023. aastal 502,2 miljoni naela suuruse kasumi pealt 128,6 miljonit naela tulumaksu, mis teeb efektiivseks määraks 25 protsenti. Aasta varem maksti aga 342,1 miljoni naela suuruse kasumi pealt vaid 59,1 miljonit naela, mis teeb efektiivseks määraks 17 protsenti.

Mõlema ettevõtte käive Ühendkuningriigis 2023. aastal oli 2,8 miljardit naela, mis viitab sellele, et nad maksid ka kümneid miljoneid naelsterlingeid 2020. aastal kehtestatud digitaalteenuste maksu kaudu.

Eelmisel nädalal teatas USA justiitsministeerium, et üritab sundida Google'i emaettevõtet Alphabet'i müüma osa oma digitaalreklaami ärist, pärast seda, kui leiti, et see on monopol. Kohtunik Leonie Brinkema leidis, et Google oli tahtlikult monopoliseerinud veebireklaami turu, ostes konkurente ja kasutades muid konkurentsivastaseid taktikaid.

Google lükkas selle järelduse tagasi, öeldes, et konkureerib veebireklaami kulutuste pärast teiste tehnoloogiahiiglastega, nagu Meta, Amazon ja TikTok.

Meta tõrjus kriitikat teatades: "Metal on märkimisväärsed investeeringud Ühendkuningriigis ja ta annab tööd tuhandetele inimestele meie kolmes Londoni asukohas, sealhulgas meie hiljuti ehitatud kontorilinnakus King's Crossis. Järgime rahvusvahelisi ja kohalikke maksueeskirju, tagades, et maksame kõik maksud, mis on nõutavad igas riigis, kus tegutseme. Eelmisel aastal oli meie efektiivne ülemaailmne maksumäär umbes 20 protsenti, mis on kooskõlas OECD keskmisega."

Google'i pressiesindaja on varem öelnud: "Meie ülemaailmne efektiivne tulumaksumäär on viimase kümnendi jooksul olnud ligi 20 protsenti meie kasumist, mis on kooskõlas keskmiste seadusjärgsete maksumääradega.

"Oleme pikka aega toetanud OECD kaudu tehtavaid jõupingutusi rahvusvaheliste maksureeglite ajakohastamiseks, et jõuda süsteemini, kus rohkem maksustamisõigusi antakse riikidele, kus tooteid ja teenuseid tarbitakse," lisas Google'i esindaja.