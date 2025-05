Saksa kantslerihääletuse teine voor toimub juba teisipäeval

Saksa kristlike demokraatide (CDU) juht Friedrich Merz kukkus kantslerihääletuse esimeses voorus läbi ning tema kodupartei soovib, et juba teisipäeval toimuks teine voor. Veidi hiljem selgus, et teisipäeval toimubki teine voor.

CDU peasekretär Carsten Linnemann avaldas varem lootust, et teisipäeval toimub teine voor. "Ma loodan, et me läheme täna teise vooru ja oleme edukad. Merz on õige kandidaat õigel ajal," ütles Linnemann.

CDU parlamendifraktsiooni juht Jens Spahn kinnitas, et Merz kandideerib uuesti. Merzile avaldas toetust ka CDU Baieri sõsarpartei kristliku-sotsiaalse liidu (CSU) esimees Markus Söder, vahendas Saksamaa rahvusringhäälingu ARD teleuudistesaade "Tageschau".

"Praegu on vale aeg vaielda või kedagi süüdistada. See ei puuduta ühte inimest, vaid meid kõiki. Oluline on jääda rahulikuks," ütles Söder.

Hiljem selgus, et teine voor toimubki juba teisipäeval. Politoloog Andrea Römmele tõi välja, et tegemist on õige otsusega.

"Meie riik ei saa endale lubada pikaajalist ummikseisu. Lisaks ei võimalda salajane hääletus otsest tegevust teisitimõtlejate vastu. Kes nad, pole selge," märkis Römmele.

Merz sai parlamendi alamkojas toimunud salajasel hääletusel 310 häält, kuid enamuse saavutamiseks oleks vaja olnud vähemalt 316 poolthäält.

Saksa põhiseaduse järgi on parlamendil teise vooru läbiviimiseks aega 14 päeva. Kolmandas ja viimases voorus on Merzil valituks saamiseks vaja lihthäälteenamust. CDU-l ja sotsiaaldemokraatidel (SPD) on 630-liikmelises parlamendi alamkojas kahe peale 328 kohta.

Kuna hääletus oli salajane, pole ka täpselt teada, millised saadikud hääletasid Merzi vastu. SPD tõrjus teisipäeval süüdistusi, et kukutas Merzi läbi.

"Me eeldame, et kõik meist hääletasid poolt. Samuti ei puudunud keegi," ütles üks SPD allikas.

Merzi ootamatu lüüasaamine raputab nüüd Saksa poliitikat. Paljud ajakirjanikud ja vaatlejad leiavad, et riik seisab silmitsi rahvusliku kriisiga. Saksamaa aktsiate koondindeks DAX langes kaks protsenti, vahendas Brussels Signals.

Paremäärmuslikuks peetav erakond Alternatiiv Saksamaale (AfD) nõuab juba ennetähtaegsete valimiste korraldamist. Viimased küsitlused viitavad, et AfD on kerkinud Saksamaa populaarseimaks parteiks.