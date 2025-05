Hobusaare talu pererahvas otsib sebravarsale nime

Kui eelmisel aasta juhtus nii, et Hobusaare talus suri ootamatult väike sebra Susi, siis käesoleva aasta märtsis rõõmustas pererahvast sebrade Betti ja Aleksi varsa sünd.

"Eks tal on iga krõpsu suhtes hirm, et keegi tahab talle liiga teha. Ilmselt on see loodusega paika pandud, kui nad vabas looduses ringi jooksevad, siis on samamoodi – nii kui ta sünnib, peab ta kohe jalgadele saama ja arvestama sellega, et võib lõvi või keegi rünnata neid. Siin on samamoodi – kuigi tal on aedik ümber ja keegi ei saaks talle liiga teha ilmselt, kuid hirm on ikkagi," rääkis Hobusaare talu peremees Valmar Kängsepp.

Varsale eritoitu anda ei ole vaja, sest ta püüab süüa kõike seda, mida söövad täiskasvanud sebrad.

"Ema pudistab talle peenestatud porgandit ja vilja maha ja kõike. mida ta võiks veel süüa lihtsamal moel. Hambaid tal nii teravaid ei ole, et tervet porgandit närida jõuaks, aga emapiima põhiliselt, see on tema kõige suurem toit hetkel," ütles Kängsepp.

Avatud talude päeval saavad külastajad pakkuda Hobusaare talus elavale väiksele sebrale kõige ilusama nime.