India ja Pakistani vahel puhkes relvakonflikt

India teatas kolmapäeval, et ründas üheksat Pakistani "terroristliku infrastruktuuri" objekti, millest mõned on seotud islamistlike võitlejate rünnakuga hindu turistidele. Islamabad teatas, et sihikule võeti kuus Pakistani objekti, mida tabanud rünnakutes hukkus kaheksa inimest.

India väed ründasid islamistlike võitlejate rühmituste Jaish-e-Mohammed ja Lashkar-e-Taiba peakortereid, ütles India sõjaväega seotud allikas Reutersile.

"India on näidanud üles märkimisväärset vaoshoitust sihtmärkide valikul ja hukkamismeetodil," teatas India kaitseministeerium oma avalduses.

Pakistan teatas, et India raketid tabasid kolme objekti ja sõjaväe pressiesindaja ütles Reutersile, et alla tulistati viis India lennukit. India ei kinnitanud seda väidet.

"Kõik need lahingud on toimunud kaitsemeetmena," ütles sõjaväe pressiesindaja Ahmed Sharif Chaudhry. "Pakistan on endiselt väga vastutustundlik riik. Siiski astume kõik vajalikud sammud Pakistani au, terviklikkuse ja suveräänsuse kaitsmiseks iga hinna eest."

Islamabad nimetas rünnakut "jultunud sõjategevuseks" ja ütles, et on teavitanud ÜRO Julgeolekunõukogu, et Pakistan jätab endale õiguse India agressioonile asjakohaselt reageerida.

Tuumarelvastatud Lõuna-Aasia naabrid tulistasid teineteist intensiivselt ka suurtükkidest ja tulevahetusi toimus suurel osal nendevahelisel piiril Kashmiris, ütlesid politsei ja pealtnägijad Reutersile.

India ja Pakistan on alates 1947. aastast pidanud kaks sõda moslemi enamusega Kashmiri pärast, millest mõlemad pooled kontrollivad ainult osa.

Pärast 2003. aasta relvarahu, millele mõlemad riigid 2021. aastal taas oma pühendumist kinnitasid, on naabritevahelised sihipärased rünnakud äärmiselt haruldased, eriti India rünnakud Pakistani aladel väljaspool Pakistani Kashmiri.

Kuid analüütikute sõnul on seekord eskaleerumise oht suurem.

USA president Donald Trump nimetas olukorda "häbiväärseks" ja lisas: "Loodan, et see lõpeb kiiresti."

ÜRO peasekretär António Guterres kutsus mõlemat riiki üles maksimaalsele sõjalisele vaoshoitusele, ütles tema pressiesindaja.