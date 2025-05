14. mail käivitab kaitsevägi Siilil õhuhäire ja päästeamet saadab SMS-i

Kolmapäeval, 14. mail kell 15 käivitab kaitsevägi õppusel Siil esmakordselt ohuteavituse terviksüsteemi kogu Eestis ja 22 asulas kõlab sireen. Kaitsevägi ja päästeamet rõhutavad, et ühtegi päriselulist olukorda sellega läbi ei mängita ning inimestele ohtu ei ole.

Riikliku ohuteavituse käivitamisel saavad inimesed testsõnumi läbi mitme eri kanali: mobiilirakendustes "Ole valmis!" ja "Eesti äpp", SMS-teavitusena mobiiltelefonidesse, tekstiribana Eesti Rahvusringhäälingu (ERR) telekanalites ETV ja ETV+, veebilehel err.ee ja mobiilirakenduses "ERR Uudised". Lisaks pannakse 22 Eesti asulas tööle sireenivõrgustik.

Ohuteavituse süsteemi käivitamisel tagab riik alati täiendava info ka veebileheküljel kriis.ee ja riigiinfo telefonil 1247. Samuti edastatakse juhised meediakanalitele ja ametlikesse sotsiaalmeediakanalitesse.

"Tõsiseltvõetav ja hästi toimiv ohuteavitussüsteem algab harjutamisest. Ohuolukordade läbimängimine aitab kaitseväel hinnata info liikumise kiirust ja ulatust ning anda inimestele selge arusaama, mida ohuteavitus reaalses olukorras endast kujutab," ütles õhuväe ülem brigaadikindral Toomas Susi.

"Potentsiaalsete õhuohtude puhul on iga sekund määrava tähtsusega. Ainult harjutades saame tagada, et süsteemid toimivad ja ohuteavitused jõuavad õigel ajal õigete inimesteni," ütles Susi.

Päästeameti peadirektori Margo Klaose sõnul on EE-ALARMi olemasolu ja selle testimine oluline osa meie turvatundest.

"Viivitamatu ohuteavituse peamine eesmärk on anda kiiresti infot ja käitumisjuhiseid, kui ohus on inimeste elu või riigi julgeolek. Ohuteavituse süsteem koosneb mitmest erinevast kanalist, mida on võimalik paindlikult - sõltuvalt olukorra ulatusest ja tõsidusest - kasutada," ütles Margo Klaos.

"EE-ALARMi erinevaid kanaleid oleme paaril korral nii õppustel kui ka päris ohuolukorras juba kasutanud, enamasti SMS-teavitust. Esmakordselt käivitatakse nüüd kogu ohuteavituse süsteem koos kõikide kanalitega, sealhulgas aasta alguses lisandunud mobiilirakendus "Eesti äpp" ja 22 asulas oleva sireenivõrgustikuga," ütles Klaos.

Detailsemat infot ohuteavituse kanalite ja 14. mai testi kohta saab leheküljelt olevalmis.ee.

Mis täpsemalt juhtub 14. mail?

Ennelõunal tehakse eelteavitus, mis hoiatab ette, et kell 15 algab ohuteavituse test, kus saadetakse testsõnum ohuteavituse kanalitesse ja käivitatakse ka sireenid 22 Eesti asulas.

Kõigile Eestis olevatele mobiiltelefonidele saadetakse SMS test-sõnum. Õppusel saadetavad sõnumid kannavad vaid infot, et tegemist on ohuteavituse testsõnumitega õppuse Siil raames.

Sõnumi saatjaks on Eesti SIM-kaardi omanikele EE-ALARM, võõramaiste SIM-kaartide puhul number +372 5950 0000. Sõnum sisaldab ka tagasisidelinki.

Ohuteavituse testteavitus saadetakse inimestele ka mobiilirakenduste "Ole valmis!" ja "Eesti äpp" kaudu.

ETV ja ETV+ telekanalitele ilmub ribatekst ohuteavituse testteavitusega.

ERR veebilehel ja mobiilirakenduses "ERR uudised" ilmub ribatekst ohuteavituse testteavitusega.

Samaaegselt sõnumite saatmisega käivitatakse kell 15 Eesti 22 asulas sireenivõrgustik. Sireeni heli koosneb üheminutilisest tõusva ja langeva tooniga signaalist, mida korratakse vähemalt kolm korda 30-sekundiliste pausidega.

Kokku kestab sireenide heli umbes neli ja pool minutit.

Kuidas 14. maiks valmistuda?

Laadi telefoni mobiilirakendused "Ole valmis!" ja/või "Eesti äpp". Veendu, et oled andnud loa mobiilirakendusel endale teavitusi saata. Vajadusel aita ka lähedasel telefoni seadistada.

Vaata oma mobiilioperaatori iseteeninduses üle keele-eelistus. Riik saadab ohuteavituse välja kolmes keeles. Kui oled eelnevalt oma keele-eelistuse paika pannud, saad teavituse ainult selles keeles. Keele-eelistuse muutmise juhised on kättesaadavad iga mobiilioperaatori kodulehel.

Aita infot levitada ja räägi pere ning lähedaste ringis üle, kas kõigini on info ohuteavituse süsteemi käivitamisest jõudnud ning kas nad on selleks valmistunud.

"Ole valmis!" rakenduse kaudu harjutavad kaitsevägi ja Naiskodukaitse vahemikus 10.-20. maini ka õhuohtude tuvastamist. Lisainfo "Ole valmis!" äpist ja Naiskodukaitse veebilehelt.

Tutvu kriisideks valmistumise juhistega veebilehel www.olevalmis.ee või samanimelises mobiilirakenduses "Ole valmis!".

Kas ohuteavituse testiks tuleb eraldi valmistuda?

Ela oma tavapärast elu. Teavita uuesti oma lähedasi, eriti lapsi ja eakaid pereliikmeid, et tegemist on testiga, mitte reaalse ohuga.

Vaata üle, kas testteavitus jõudis sinuni ka läbi mobiilirakenduste "Ole valmis!" ja "Eesti äpp". Kontrolli, kas said test-sõnumi oma eelistatud keeles.