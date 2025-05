Peipsi äärde kerkib piirkonna esimene spaahotell

Peipsi rannast umbes 200 meetri kaugusele rajatava spaahotelli peahoone on tänaseks saavutanud täiskõrguse. 35 miljonit eurot maksev puhkekeskus saab valmis tuleva aasta suvel ja mahutab 200 puhkajat. Töökohti on ligi 100.

Omanike sõnul on tegemist omalaadse spaahotelliga, mis eristub looduskeskse asukoha ja loodust kaasava teenuslahendusega.

"Ja see on tegelikult ka selle loodusspaa kontseptsiooni üks mõtteid, et me tegelikult hakkame müüma nelja aastaaega. See on tegelikult see ressurss, mis Eestis on täiesti kasutamata. Me näeme siin väga suurt potentsiaali ja kui seda arhitektuuri ja seda kontseptsiooni vaadata, siis see kõik võimaldab seda teha, et me looduse seame fookusesse absoluutselt igal pool. Igas vaatesuunas, igas fookuspunktis on loodus see, mis on meie kontseptsiooni prioriteet. Ja see on ka selle loodusspaa mõte, et me püüame täiendada turgu," ütles OÜ Loodusspaahotelli juhatuse liige ja kaasomanik Jako Kapp.

Spaa ehitust toetas 13 miljoni euroga Õiglase ülemineku fond.