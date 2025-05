Trump teatas kaubandusleppest Suurbritanniaga

"Mul on suur rõõm teatada, et jõudsime Ühendkuningriigiga murrangulise kaubandusleppeni," ütles Trump ajakirjanikele Valges Majas.

"See on väga kõikehõlmav lepe, kuid me arvame, et saame selle veel suuremaks teha," ütles Trump.

Trumpi sõnul suurendab lepe järsult veiseliha ja muude kaupade eksporti Suurbritanniasse, tuues kasu Ameerika talunikele.

Lepet kiitis ka Briti peaminister Keir Starmer.

"See on tõesti fantastiline, ajalooline päev," ütles Starmer.

Downing Streeti teatel langetatakse Briti autodele kehtestatud tollimaks leppe kohaselt 27,5 protsendilt kümnele protsendile.

USA kaubandusministri Howard Lutnicki sõnul teatab Suurbritannia peagi ka kümne miljardi dollari suurusest Boeingu lennukite tellimusest.

"ÜK-st tuleb täna teade, et nad ostavad kümne miljardi dollari eest Boeingu lennukeid," ütles Lutnick.

London on USA tollisõjast seni võrdlemisi kergelt pääsenud, Trump kehtestas 2. aprillil Briti kaupadele 10-protsendise baastariifi, mis jääb esialgu oma senisel kujul alles. Euroopa Liitu ja teisi riike ähvardavad aga karmimad tollid.