Saksamaal tekitab küsimusi seadusandja salakohtumine Putini usaldusisikutega

Bundestagi parlamentaarse kontrollikomisjoni liige Ralf Stegner kuulus sotsiaaldemokraatliku partei (SPD) ja kantsler Friedrich Merzi juhitava kristlik-demokraatliku liidu (CDU) poliitikutest koosnevasse delegatsiooni, kes osalesid aprillis Bakuus toimunud kohtumisel.

Aserbaidžaani pealinnas 13. aprillil sakslastega kohtunud Venemaa esindajate seas olid kunagine Vene peaminister ja praegune Gazpromi nõukogu juht Viktor Zubkov ning Venemaa inimõiguste nõukogu esimees Valeri Fadejev, kes on pandud Euroopa Liidu sanktsioonide alla.

Mõlemad osapooled olid kunagise Peterburi Dialoogi liikmed. See oli foorum, mille asutasid 2001. aastal tollane Venemaa president Vladimir Putin ja Saksa kantsler Gerhard Schröder. Foorum saadeti ametlikult laiali 2021. aastal pärast Venemaa repressioone mitmete osalevate kodanikuühiskonna organisatsioonide vastu.

Neli Saksa-poolset osalejat – Stegner, lisaks temale kantsler Angela Merkeli kunagine kantseleijuht Ronald Pofalla ja kaks endist liidumaa ministrit – kinnitasid Reutersile saadetud avalduses, et nad viibisid Bakuus eraviisiliselt.

"Vestlus isegi üha kasvava pingega rasketel aegadel on hea välispoliitika aluspõhimõte," kirjutasid nad, lisades, et konfidentsiaalne kohtumine ei olnud salajane ning kellelgi neist polnud avalikku ülesannet seal käimiseks ega olnud nende kohaloleku eest ka tasutud.

Kohtumisest, millest esmakordselt teatasid avalik-õiguslik televisioon ARD ja ajaleht Die Zeit, toimus ajal, mil Venemaa suhted Euroopa Liiduga on Moskva algatatud agressioonisõja tõttu Ukrainas sügavalt külmunud. Ajastus tekitas Saksamaal küsimusi mõnede poliitikute ilmse valmisoleku kohta otsida lähenemist isegi siis, kui Moskva peab sõda Saksamaa liitlase vastu.

Stegneri puhul tõstatasid kriitikud ka julgeolekuprobleeme: parlamendi kontrollkomisjoni liikmetel on privilegeeritud ja konfidentsiaalne juurdepääs Saksamaa välis- ja sisejulgeolekuteenistuste tööle, mis mõlemad on tihedalt seotud Venemaa ja sõjaga kohta käivate luureandmete kogumisega. "See on üsna uskumatu ja ärritav areng, mis tuleb koheselt klaarida," ütles komisjoni roheliste saadik Konstantin von Notz väljaandele Der Spiegel.

Komisjoni konservatiivne liige Roderich Kiesewetter ütles, et Stegner peaks selgitusi andma, samas kui Euroopa Parlamendi liberaalist liige Marie-Agnes Strack-Zimmermann leidis, et Stegnerit ei tohiks komisjoni uueks ametiajaks nimetada. "Niisuguses võtmerollis inimesed peavad olema väljaspool igasugust kahtlus. Tema puhul see nii ei ole," ütles ta.