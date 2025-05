Tallinnas kulges 9. mai tähistamine suuremate vahejuhtumiteta

Kaitseväe kalmistule pronkssõduri ette tõid tuhanded inimesed ka tänavu lilli. Ennelõunal tõid Vene saatkonna töötajad pronkssõduri juurde pärja. Saatkonna pärjal oli Venemaa lipp. Kuigi agressorriigi sümboolika on keelatud, siis diplomaatilisel esindusel on erisus kasutada oma riigi sümboolikat.

Politsei oli nii Tallinnas kui ka Narvas väljas tavapärasest suuremate jõududega. Kokku algatati 30 väärteomenetlust, millest 20 on seotud keelatud sümboolikaga.

"Nendest juhtumitest kuus on toime pandud Tallinnas ja ülejäänud on Narvas. Saame öelda, et ilma suuremate vahejuhtumiteta. Need juhtumid, mis on täna aset leidnud, on olnud seaduse mõttes küll rikkumised, aga ühtegi suuremat ja ohtlikumat vahejuhtumit ei ole täna aset leidnud," lausus Lääne-Harju politseijaoskonna juht Lea Bärenson.