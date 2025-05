EL-i kriitikat eiranud Slovakkia peaminister kohtus Kremlis Putiniga

Venemeelsete hoiakute poolest tuntud Fico oli ainus Euroopa Liidu liider, kes võttis osa Venemaa Teise maailmasõja 80. aastapäeva möödumise tähistamisest.

"Vastupidi, oli au saada kutse, mille ma rõõmuga vastu võtsin," ütles ta kohtumisel Putiniga, mida kanti üle Venemaa riigitelevisioonis.

Euroopa Liidu välispoliitikajuht Kaja Kallas hoiatas Ficot reisi eest ning tal tuli kavandada lend Moskvasse mitme tülika põikega, sest Baltimaad kehtestasid ühiselt tema lennule keelu siseneda nende õhuruumidesse. Fico nimetas õhuruumi keelustamist tobedaks lastemänguks.

Valitsusjuht lisas, et Slovakkia kavatseb vetostada EL-i ettepaneku peatada kogu energiaimport Venemaalt Euroopasse, kui see vajab ühehäälset heakskiitu.

Putin ütles Ficole, et teeb kõik, mis tema võimuses, et suhted Slovakkiaga taastada. Putini sõnul külmutati need Lääne ühise surve ajel.

"Hoidsime alati suhteid Slovakkia kui sõbraliku riigiga," ütles ta.

Fico on korduvalt kritiseerinud Euroopa Liidu rolli Ukraina toetamises alates Moskva täiemahulise sõja algusest.

Fico kohtus Putiniga mullu detsembris, kui arutas temaga oma riigi Vene gaasiga varustamist.