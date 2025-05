Michal kohtumisest Ukrainas: surve on pöördumas Venemaa poole

Ukrainas kogunesid laupäeval Euroopa liitlased, et arutada Venemaa alustatud sõda Ukrainas ja selle potentsiaalseid lahendusi. Videokõne vahendusel osales kohtumisel ka Eesti peaminister Kristen Michal, kelle hinnangul on lõpuks alustatud Venemaa survestamist ühiselt.

Ukraina tahtekoalitsiooni videokohtumisel osalenud peaminister Kristen Michali hinnangul on maailm praegu murrangulises hetkes.

"Me oleme vast jõudnud sellesse momenti, kus Ameerika Ühendriigid - nende soov 30-päevase vaherahu suunas ja sanktsioonide tagamise võime - ja Euroopa ja Ukraina on võib-olla isegi nagu ühte sammu astumas, et see surve on nüüd pöördumas Venemaa poole. Ma arvan, et Ameerika administratsioon hakkab ka veidi kärsituks muutuma nende Venemaa mängudega," ütles peaminister Kristen Michal.

USA administratsiooni karmim suhtumine Venemaasse on väliseksperdi Igor Gretski hinnangul täiesti võimalik ja praegu on selleks õige aeg. Kustumas on lootus, et rahukõnelustega ja sanktsioonide leevendamisega suudetakse Venemaa USA suurima strateegilise vastase Hiina rüppest välja tõmmata.

Lisaks näitas Hiina presidendi osalemine 9. mai paraadil Moskvas Gretski arvates selgelt, kelle poolel nad on. Lääneriikidel ei tohiks olla enam kübetki kahtlust, et hiinlased õõnestavad muuhulgas Euroopa julgeolekut.

"Üleeile allkirjastasid Hiina ja Venemaa järjekordse avalduse, millega Hiina tunnustas ja toetas Venemaa valitud viise oma julgeolekuhuvide tagamiseks. Ei maksaks unustada ka Hiina valitsuse teisi tegusid," sõnas Gretski.

Hiina sõbrustamine Venemaaga ei ole kaitseminister Hanno Pevkuri sõnul midagi uut. Juba varem on teada, et Venemaale on tarnitud tehnilisi komponente ja pakutud moraalset tuge. Samal ajal üritatakse hoida majanduslikke suhteid USA ja Euroopaga. Milliseid samme peaks vastu astuma, on aga keeruline öelda.

"Eks see on tegelikult meile kõigile küsimus Euroopas, et ühest küljest Hiina on oluline partner, aga teisest küljest loomulikult Hiina suhted Venemaaga ei paista kuidagi, et nad muutukusid. Ma arvan, et see Hiina poliitika laias laastus, mis Euroopas on olnud, sellisena ka jätkub, et sellest ühest paraadist ei tasu kuidagi mingeid suuri järeldusi teha," lausus Pevkur.