Fico ähvardab Slovakkia NATO-st lahkumisega

"Kui te minu käest küsite, siis ma ütlen teile, et praegusel jabural relvastumise ajal, mil relvafirmad rõõmust käsi hõõruvad, oleks neutraalsus Slovakkiale väga kasulik," ütles Slovakkia peaminister Robert Fico pressikonverentsil.

"Kuid kahjuks pole see otsus minu kätes," lisas ta üksikasju avaldamata.

Fico on varasemalt pälvinud palju kriitikat läänepartneritelt, võttes Ukraina sõjas Venemaa-meelse hoiaku ja rääkides Euroopa Liiduga Slovakkia soovist jätkata Venemaa gaasi ja nafta importimist.

Ungari peaministri Viktor Orbani liitlane Fico on samuti levitanud ideed, et EL-i võib ähvardada lagunemine.

Fico sõnavõtt järgnes NATO plaanile suurendada kaitsekulutusi viie protsendini sisemajanduse koguproduktist (SKP), millest sõjalisteks kulutusteks on mõeldud 3,5 protsenti ning infrastruktuuri ja sarnastele projektidele 1,5 protsenti.

Fico ütles, et igasugune kaitsekulutuste suurendamine peaks kehtima nii sõjalise kui ka tsiviilotstarbelise kasutamise kohta ning ta ei mõista vajadust tõsta kaitsekulusid.

"Kas Slovakkiale sobiks neutraalsus? Esitan selle küsimuse väga ametlikult ja selgelt. Mis sõjast me räägime? Kellega me sõdima hakkame? Slovakkia peab olema kindel rahupooldaja ega tohiks olla osa ühestki sõjalisest seiklusest. Järgmine maailmasõda on kahjuks ukse ees," lausus ta oma sotsiaalmeedia postituses.

Slovakkia peaminister Robert Fico koos Venemaa president Vladimir Putiniga. Autor/allikas: SCANPIX/EPA/ALEXANDER NEMENOV

Fico kommentaarid neutraalsuse kohta pälvisid rohkelt kriitikat, sealhulgas tema enda koalitsioonipartneri poolt. Suurim opositsioonipartei Progressiivne Slovakkia nimetas Fico kommentaare "absurdseks, vastutustundetuks ja ohtlikuks".

"Meil on vaja teha lihtne otsus. Maksame maksu rohkem kui seitse miljardit eurot – vähemalt selle erandiga, et kasutame raha kaitseks omal äranägemisel peamiselt kaheotstarbelistel projektidel, nagu haiglad ja teed – või lahkume NATO-st. Täiesti absurdne on anda pea viiendik kogu eelarvest kaitsele. Meil pole selleks raha," lisas Fico.

Ükski NATO liige pole alliansist lahkunud alates selle asutamisest 1949. aastal.

President Peter Pellegrini – Fico liitlane – nimetas peaministri väljaütlemisi provokatiivseks poliitiliseks mänguks ja lubas mitte murda kaitsekulude tõstmise konsensust 24. ja 25. juunil toimuval NATO tippkohtumisel.

Fico vasak-natsionalistlik valitsuskoalitsioon on peatanud ka ametliku riikliku sõjalise abi Kiievile, eitades Venemaa sissetungi Ukrainasse ja turgutanud sidemeid Moskvaga.

"Pean täiesti loogiliseks, et võiksime selle küsimuse (kaitsekulude tõstmise - toim) esitada Slovakkia kodanikele, sest suurenenud kaitsekulutused tulevad teiste kulude arvelt. Kas me tunneme end ohustatuna? Kui jah, siis anname kaitsele seitse miljardit ja me ei sure," sõnas Fico oma postituses.

Slovakkia otsus NATO-st lahkuda oleks aga keeruline protsess, mis hõlmaks ka parlamendi otsust.