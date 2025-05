Tsahkna: agressor peab mõistma, et sõja jätkamine ei tasu end ära

Eesti välisminister Margus Tsahkna hinnangul saaks Venemaa president Vladimir Putin iga kell agressiooni lõpetada, kuid keeldub seda tegemast. Välisministri sõnul tuleb panna Venemaa mõistma, et sõja jätkamine ei ole neile kasulik.

Margus Tsahkna kinnitas oma avalduses, et Eesti kavatseb jätkuvalt Ukrainat toetada ning pooldab ka liitlaste üleskutset 30-päevaseks tingimusteta vaherahuks, millega mittenõustumise korral suurendatakse ühiselt survet Moskvale.

"Eesti toetus Ukraina territoriaalsele terviklikkusele ja suveräänsusele on vankumatu. Me jätkame Ukraina igakülgset abistamist, sealhulgas nende teel NATO ja Euroopa Liidu liikmesuseni. Eesti pühendumust Ukraina ja seeläbi kogu Euroopa julgeolekule näitab meie otsus olla relvade vaikimise järel valmis panustama kompanii suuruse üksusega Ukraina julgeoleku garanteerimiseks loodavasse heidutusväkke," ütles Tsahkna.

Ühtlasi tõi välisminister välja, et rahu saavutamiseks on vaja panna Venemaa mõistma, et sõja jätkamine ei ole neile kasulik.

"Eesti eesmärk on püsiv ja õiglane rahu. Selleni jõudmiseks peab agressor mõistma, et sõja jätkamine ei tasu end ära. Oleme järjepidevalt öelnud, et Venemaa peab kurssi muutma, agressiooni lõpetama ning naasma oma piiridesse ja püsima seal, vastasel korral rahvusvaheline surve jätkub ning tugevneb," lausus Tsahkna.

Tsahkna hinnangul on 30-päevane tingimusteta vaherahu on Venemaale järjekordne võimalus agressioon lõpetada.

"Seda võimalust kasutamata jättes demonstreerib ta taas, et Venemaa agressiivsed eesmärgid pole muutunud. Siis tuleb meilgi kiiresti tegutseda - suurendada sõjalist abi, kehtestada täiendavaid sanktsioone ning võtta kasutusele Venemaa külmutatud varad," lõpetas Tsahkna oma avalduse.

Ukraina ja tema Euroopa liitlased leppisid kokku, et kutsuvad Venemaad üles nõustuma 30-päevase tingimusteta relvarahuga alates esmaspäevast.

Venemaa pole näidanud üles valmidust kolm aastat tagasi alanud agressioonisõda lõpetada ning lükkas märtsis tagasi USA ja Kiievi sarnase ettepaneku.

Samuti hoiatas Moskva varem laupäeval, et ei nõustu relvarahuga, kui Lääs ei lõpeta relvatarneid Kiievile.