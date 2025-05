India ja Pakistan sõlmisid relvarahu.

India ja Pakistani omavaheline 20 aasta suurim relvakonflikt sai alguse sellest, kui Pakistanis baseeruvad islamiterroristid tapsid aprillis Kashmiris 26 India turisti.

Pärast nädalaid kestnud konflikti kahe riigi vahel, sõlmisid osapooled laupäeval relvarahu. Riikide aastakümnete suurimas vastasseisus hukkus nii Indias kui ka Pakistanis kümneid tsiviilisikuid.

USA president Donald Trump avaldas laupäeval, et India ja Pakistan leppisid pärast Ameerika vahendatud läbirääkimisi kokku relvarahu.

Trump ütles oma Truth Social platvormil, et tal on hea meel teatada, et riigid leppisid kokku täieliku ja viivitamatu relvarahu.

PRESIDENT TRUMP: "After a long night of talks mediated by the United States, I am pleased to announce that India and Pakistan have agreed to a FULL AND IMMEDIATE CEASEFIRE. Congratulations to both Countries on using Common Sense and Great Intelligence. Thank you for your… pic.twitter.com/ANaLBOABMo — Dan Scavino (@Scavino47) May 10, 2025

"Õnnitleme mõlemat riiki terve mõistuse ja intelligentsi kasutamise puhul," kirjutas Trump oma postituses.

Pakistani välisminister Ishaq Dar kinnitas, et Pakistan ja India on sõlminud relvarahu, mis jõustub viivitamatult, kinnitades USA presidendi Donald Trumpi teadaannet.

Pakistan and India have agreed to a ceasefire with immediate effect. Pakistan has always strived for peace and security in the region, without compromising on its sovereignty and territorial integrity! — Ishaq Dar (@MIshaqDar50) May 10, 2025

"Pakistan on alati püüelnud rahu ja julgeoleku poole, seadmata ohtu oma suveräänsust ja territoriaalset terviklikkust," lisas Dar X-i postituses.

India välisminister Vikram Misri kinnitas samuti, et India ja Pakistan leppisid kokku relvarahus, mis jõustus kell 17.00 kohaliku aja järgi.

Misri ütles pressikonverentsil, et Pakistani sõjaliste operatsioonide peadirektor pidas laupäeva pärastlõunal kohaliku aja järgi telefonikõne oma India kolleegiga, mille käigus lepiti kokku, et mõlemad riigid lõpetavad igasuguse sõjategevuse.