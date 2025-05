Arco Vara ostis Tallinnas Lutheri kvartali ja hakkab seda välja ehitama

Pärnu maantee, Tatari, Vana-Lõuna ja Vineeri tänavatega piirnev Lutheri kvartal hõlmab 15 kinnistut ning eesolev arendus koondab endas kodud, kontori- ja kaubanduspinnad ning toidutänava.

Alale on kavandatud ka avalikuks kasutuseks mõeldud park. Kvartalisse on planeeritud 454 korterit, ligi 18 500 ruutmeetrit äripinda ning 615 kohaga maa-alune parkla. Arendusprojekti osana säilitatakse ja restaureeritakse ajalooliseid tööstushooneid ning seotakse need rajatava kaasaegse linnaruumiga, teatas Arco Vara.

Koguinvesteeringu suurus Lutheri kvartalisse on 200 miljonit eurot. Projekti üldkontseptsioon põhineb varasemalt korraldatud arhitektuurikonkursil, mille võidutöö autoriteks on arhitektuuribürood Apex ning Hayashi-Grossschmidt.

Ehitustööd algavad 2026. aastal ning need viiakse läbi etapiviisiliselt, sealjuures kerkib alale esimese etapi käigus neli uut hoonet. Kvartali ehitab valmis Arco Vara tütarettevõte Arco Tarc.

"Arco Vara on aktiivselt otsinud võimalusi arendusportfelli laiendamiseks. Filtrist läbi mahub väga vähe, sest olulised on olnud nii asukoht, suurus, võimalik ehitusõigus ja väärtus, mida me oma klientidele pakkuda suudaksime. Nüüd on Lutheri kvartali näol meil harukordne võimalus anda uus elu Tallinna kesklinna ühele olulisele piirkonnale, mis on aastaid lahendust oodanud," ütles Arco Vara juht Kristina Mustonen.

Arco Vara nõukogu esimees ja Alarmo Kapitali osanik Tarmo Sild ütles, et tehinguga Arco Vara kapitalistruktuur oluliselt ei muutu: omakapitali osa koguvaradest ületab endiselt 46 protsenti, kuid varade maht ligi kahekordistub.

Arco Vara on rahvusvaheline kinnisvarakontsern, mille põhitegevuseks on terviklike elukeskkondade ja nendega seonduva ärikinnisvara väljaarendamine. Arco Vara põhiturgudeks on Eesti ja Bulgaaria.

Emaettevõte Arco Vara AS loodi 1992. aastal Eestis ja on alates 2007. aastast olnud noteeritud Nasdaq Tallinn väärtpaberibörsil.

Varem kuulus Lutheri kvartali kinnistu Triple Net Capitalile, kes ostis ala 2021. aasta veebruaris ning lootis kvartali valmis ehitada viie aasta jooksul.