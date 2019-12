"Pealtnägija": kütuseärimees tegutses enda väitel õlikuninga tankistina

Virumaa kütuseärimees Mihkel Miilpalu rääkis "Pealtnägijale", kuidas ta hiljuti kohtus kaotas ja selle tagajärjel kuuekohalisest summast ilma jäi. Loosse on segatud Eesti üks meediapelglikum miljonär Toomas Tamm, üks tuntum advokaat Küllike Namm ja pikk eellugu, milles üks peatükk on isegi palgamõrva plaan.

Vastaspoole hinnangul on Miilpalu aga patoloogiline valetaja, kes laenas kokku suured summad, pani selle kuhugi ja seejärel mõtles välja keerulise luiskeloo, kuhu mässis lugupeetud inimesed. Kuna Toomas Tamm ei andnud hoolimata korduvatest päringutest "Pealtnägijale" intervjuud, kasutas saade tema poolt dokumente ja kohtus antud ütlusi.

Loo esimene vaatus toimus eelmise sajandi lõpus, kui kütuseäris tegutseva Miilpalu tee ristus Kiviõli Keemiatööstuse toonase omaniku Toomas Tammega. Arvestades, et tegu oli 1990. aastatega Ida-Virumaal, ei šokeerinud Miilpalu enda sõnul eriti, kui Tamm tegi juba pärast põgusat tutvust ettepaneku osaleda sisuliselt maksupettuses.

"Selleks oli siis see, et oli vaja Kiviõli Keemiatööstusest välja tõsta raha. /.../ Selleks tuli kasutada arvevabriku teenuseid, et kellelegi esitad arveid edasi. Antud juhul sai esitatud talle vastavalt tema soovidele ja nõudmistele kütusearveid. /.../ See oli ikka Toomas Tamme initsiatiiv. Tingimuseks on see, et kui soovid ka kaupa müüa, siis pead ka millegi muuga tegelema," rääkis Miilpalu.

Tema jutule lisab kaalu see, et maksuamet paljastas tõepoolest arvevabriku ja maksupettuse skeemi, mis oli piisavalt markantne, et jõudis toona isegi lehtedesse. Ühelt poolt seepärast, et riigile tekitati kahju üle 15 miljoni krooni, teisalt, sest petiste ühel ninamehel oli naljakas nimi – Dim Lucky. Aga Toomas Tamme toona asjaga ei seostatud.

"Tema maksis enda poolt soovitud arveid, mida mina talle esitasin, olles ise need hankinud, kinni. Ja hiljem teatud arvete alusel, mis ei olnud kaubaga seotud, mis olid puhtalt paberid, nende eest viisin talle raha tagasi," kirjeldas Miilpalu väidetavat pettust.

Lihtsustatult on asja iva see, et Tamme tehasel ja kaevandusel oli õigus soetada maksuvaba erimärgistatud kütust. Miilpalu väitel näitas Kiviõli Keemiatööstus paberil, nagu tarbiksid nad erimärgistatud kütust rohkem. Kaevanduse asemel läks kütus Miilpalu abil teistele ärimeestele, sealhulgas Dim Luckyle, kes selle värvainest puhtaks pesid ja juba kallimalt autokütusena maha müüsid. Osa raha liikus Miilpalu kaudu fiktiivsete arvete alusel tagasi Tammele. Miilpalu sõnul käib jutt miljonitest kroonidest.

Nüüd, kui võimalik kuritegu on aegunud, kinnitavad Miilpalu väiteid tunnistajad. Üks neist on Kiviõli Keemiatööstuse endine juhatuse liige Tiit Vanamölder, kelle sõnul räägib Miilpalu tõtt.

"Mul on sellest väga keeruline ja raske rääkida ja ma ei sooviks seda üldse teha, aga hetkel mulle tundub ja ma näen, et on selline olukord, kui on lihtsalt vaja, et tõde ja õigus välja tuleks," ütles Vanamölder. Vanamölder kinnitas, et üks osa ahelast oli see, et Mihkel Miilpalult saabus sularaha kilekotiga Tammele tagasi ning Vanamölder on seda ise näinud ja kullerina ka selles osalenud.

Maksupettuses osalenud Miilpalu maksis riigile kompensatsiooniks kolm miljonit krooni ja asi lõpetati tema suhtes kokkuleppega. Toomas Tamme jättis ta toona loost välja.

"Toomas Tamm suunas mind enda advokaadi Küllike Nammi poole, et Küllike lahendab neid asju ära ja et minu [Toomas Tamm - toim.] nägu, nimi ja ettevõtte nimi seal ei paistaks," ütles Miilpalu.

Tamme esindaja Küllike Namm kommenteeris "Pealtnägijale" Miilpalu väiteid kirjalikult. "Miilpalu ja Vanamöldri väited maksupettusest on paljasõnalised ning jäävad nende endi südametunnistusele. Nad oleksid pidanud oma kahtlustega pöörduma õiguskaitseorganite, mitte aga ajakirjanduse poole," kirjutas ta.

Miilpalu ütles "Pealtnägijale", et jättis toona Tamme nime kogu asjast välja, sest seda ei küsitud. "Kuna seda ei küsitud, siis ma ei saanud ka vastata nendele küsimustele," sõnas ta.

Toomas Tamm on varem tõmmatud palgamõrva afääri

Omal ajal Kiviõli kuningaks tituleeritud Toomas Tamm on mõjukas ettevõtja, kes painutanud endale soodsas suunas isegi seadusi, kuid kõige enam tähelepanu pälvis see, kui ta tõmmati eelmise kümnendi vahetusel uskumatusse palgamõrva afääri.

"2009. aasta veebruaris liikusid Ida-Virumaal juba kuuldused selle kohta, et võidakse kavandada Toomas Tamme kui minu kliendi tapmist," ütles Tamme endine advokaat Mikk Lõhmus 2010. aastal "Pealtnägijale".

Lugu tekitas ohtralt pealkirju, kuid lõpuks selgus, et punt kriminaale, eesotsas Oleg Ljadovi ja Imre Arakasega pani püsti jultunud topeltmängu, kus kasutati ära kahe kohaliku õlibojaari Toomas Tamme ja Nikolai Reismani lepitamatut tüli. Ühelt poolt mindi Tamme juurde jutuga, et verivaenlane Reisman on tellinud tema atentaadi, kuid väidetav palgamõrvar on valmis pooli vahetama ja politseis üles tunnistama. Tamm kohtuski pättidega ja andis vaevatasuks palgamõrvari ülestunnistuse eest 600 000 krooni. Teisalt, kui skeem hapuks minema hakkas, esitasid pätid versiooni, nagu oleks hoopis Toomas Tamm ise algatanud vastupidise kombinatsiooni: lavastan enda atentaadi ja jätan mulje, nagu selle tellis Reisman.

"Menetluses ongi kriminaalasi, mille käigus uuritakse, kas on grupi isikute poolt kunstlikult loodud tõendeid selleks, et lavastada Nikolai Reisman süüdi Toomas Tamme tapmises," ütles toonane juhtiv riigiprokurör Lavly Perling 2010. aastal "Pealtnägijale".

Algul sai kahtlustuse ka Tamm, aga sellest loobuti, kui selgus, pätid lollitasid ka teda. Kamp mõisteti 2011. aastal süüdi ja sai lõpuks võrdlemisi kerged karistused, sest tegu oli juriidiliselt vaid valeütluste andmisega.

"Pealtnägija" loo seisukohalt olulise momendina leidis kohus, et uskumatu kombinatsiooni väljamõtleja oli endine tipprattur, korduvalt karistatud ärimees Oleg Ljadov. Kuna tal oli kaugelearenenud vähk, pääses Ljadov vangi minekust.

Miilpalu osales enda sõnul Tamme soovitud maatehingus

Eelnev on avalikkusele teada, aga mitte see, mis edasi juhtus.

Nimelt kuulus Ljadovile Aseri sadam, mille maid Tamm äri jaoks vajas. Sadam ei näe välja midagi erilist, aga on asukoha tõttu suure potentsiaaliga. Tamm ei saanud minna kaupa tegema mehega, kes teda äsja atentaadiafääris pettis. Mängu tuli Mihkel Miilpalu, kes oli Tamme silmis varem lojaalsust näidanud ja vahepeal ehitanud omale väikese terminali Rakvere külje alla Roodeväljale.

Miilpalu sõnul palus Tamm temal Ljadoviga asju ajada. 2012. aasta suvel võttis Ljadov Miilpaluga ühendust ja ütles, et maa maksab 400 000 eurot. "Panime Toomasele kaardid laua peale. Siis lülitus sellesse plaani ka Küllike Namm," ütles Miilpalu.

Mullu juulis kohtus ütles Tamm, et tema ei ole Miilpaluga mingeid projekte koos arendanud. Ehkki ta sellist kokkulepet tagantjärgi eitab, siis Vanamölder kinnitab mitte ainult, et kokkulepe oli, vaid ta käis koos Miilpalu ja Tammega ka Soomes vajaminevat sisseseadet vaatamas.

"Inimene ei pea kõike mäletama, aga tookord me igal juhul käisime ja siis vähemalt sellised plaanid olid," sõnas Vanamölder.

Maatehing puudutas 11 kinnistut, mis olid atraktiivsed just seetõttu, et seal peal hakkaks jooksma sadamat teenindav raudteelõik. Kuigi tehingud toimusid justkui Tamme huvides, siis rahastamine vormistati nii, et Miilpalu firma laenas Tamme firmalt 400 000 eurot.

"Vahepeal oli olukord muutunud ka sellega, et Tamm müüs ise Kiviõli Keemiatööstust. Seal oli tal tekkinud mingeid poolikuid projekte. Ja üks päev ta ilmus välja, et ma ostan sult Roodevälja Terminali ära üldse. /.../ Sa ei pea muretsema, kui see laenuleping jääb Roodevälja Terminali, siis saab see lõpuks ju minu omaks, et sina seda tagasi maksma ei pea ju," selgitas Miilpalu tehingu tagamaid.

Miilpalu kaastöötaja Imre Saks tõdes, et Miilpalu tegu oli rumal. "Mihkli miinus on see, et ta on liiga hea inimene ja liiga heausklik," lisas Saks.

Miilpalu märkis, et ta vormistas Tammelt n-ö laenu parimas usus. "Sinnamaani polnud probleeme olnud ju," põhjendas ta.

Asi läheb aga veel kummalisemaks - Miilpalu sõnul nõudis kruntide müüja Oleg Ljadov, et lepingus märgitaks hinnaks 50 000 ja ülejäänud 350 000 liiguks otse sularahas. "Notari eesruumis andsin talle 350 000. /.../ Sularahas. /.../ Tema kirjutas dokumendi: "Mina, Oleg Ljadov, olen saanud 350 000 eurot Mihkel Miilpalult 11 kinnistu eest." Kuupäev all, tema allkiri," rääkis Miilpalu.

Kinnitades, et enamus ostusummast liikus väljaspool kirjalikku lepingut, tunnistab Miilpalu sisuliselt, et osales järjekordselt maksupettuses.

Ljadov on tänaseks surnud ega saa ise kaasa rääkida. Toomas Tamm ja tema esindajad ütlevad, et kogu see jutustus on jama. Ka Miilpalu möönab, et tal pole oma jutu toeks õieti tõendeid peale kaudsete faktide. Seda enam, et ta andis ka paberi 350 000 maksmise kohta sularahas advokaat Nammi kätte viimase palvel. "Hiljem ta ei ole välja tulnud," ütles Miilpalu.

Aseri Sadama omanikuks märgiti advokaadibüroo

Taas kord võib öelda, et kõik on kõrbenud ärimehe väljamõeldis, kui poleks edasisi sündmusi. Nädal pärast maadeostu asutati OÜ Aseri Sadam, mille juhiks märgiti registris advokaat Küllike Namm ja omanikuks tema advokaadibüroo. Miilpalu firma müüs samad kinnistud edasi advokaadi firmale, kusjuures hinnaks märgiti nüüd paberitesse 95 000 eurot. Seejuures ka need 95 000 kandis Miilpalu tagasi Tamme firmale justkui laenu kustutamiseks.

"Tamm helistas Nammile ja mulle, et paneme 95 hinnaks sinna, et ma võtan Roodevälja nagunii ära ja siis näitan väikest kasumit ka veel seal. Läksin ja vormistasin Küllike Nammi /.../ OÜ Aseri Sadama ettevõttele need 11 kinnistut 95 000 eest," rääkis Miilpalu.

Tamm müüs Kiviõli Keemiatööstuse 2014. aastal uutele omanikele, aga tal säilisid piirkonnas suured ärihuvid. Lubatud tehing, et Tamm ostab Miilpalult tema terminali ära, venis ja venis, kuni ühel päeval teatati, et kaup jääb katki, maksa võlg tagasi. Sel hetkel taipas Miilpalu, et kõik trumbid on käest antud.

Miilpalu anti kohtusse

Niigi keerukas loos tuleb veel üks vint. Tamme firma T.R Auto, mida esindab Namm, loovutas Miilpalu võla ettevõttele MV Finantseeringud, mida juhib maadevahetuse afääris kuulsaks saanud Maaameti endine direktor Kalev Kangur ja viimane andiski Miilpalu kohtusse.

"Võib-olla Toomasel endal ei jätkunud julgust ja sisu minna tühja koha pealt Mihkli käest seda raha nõudma. Ja mitte ainult seda raha, mille eest siis ilmselgelt minule teadaolevalt see sadam osteti, vaid ka veel protsendid peale," kommenteeris Vanamölder.

Ehkki Miilpalu püüdis sama lugu kohtus tõestada, siis mõisteti talt eraisikuna ning tema firmalt lõpuks välja kokku üle 900 000 euro võlgasid ja intresse.

Aseri sadamat kontrollib tegelikult Tamm

Taas võib seda nimetada rusikatega vehkimiseks pärast kaklust, kui kohtuprotsessi käigus poleks juhtunud üllatus. Miilpalu advokaat viis asja nii kaugele, et alaliselt Šveistsis elav Toomas Tamm saadi kohtusse ja ehkki ta viitas korduvalt halvale mälule ja keerutas, murdus ta advokaadi ristküsitluses ja tunnistas, et kontrollib tegelikult Aseri sadamat.

Tamm ütles mullu juulis kohtus, et on Aseri sadamas osanik. "Ma olen sinna raha investeerinud, siis tähendab, et ma olen mingisguse osa sellest firmast saanud. Ma arvan... te olete ju jurist ja teate väga hästi, kuidas osanikuks saab," rääkis ta.

"Ta istus üks rida eespool mind, kui ta selle tunnistuse andis, et Aseris tema otsustab kõik asjad, poob, laseb. Ma mõtlen seda, et kui Küllike Nammi büroo on seal omanik, siis riik peaks natukene vaatama, et kui on olemas riigil tunnistus Toomas Tamme käest, et tema on seal A ja O ja proua Namm koos oma bürooga on kirjutanud, et nemad on seal otsesed kasusaajad, siis seal on veidi vastuolus see asi," kommenteeris Saks.

Miilpalu sõnul on Namm Aseri sadamas Toomas Tamme variisik.

Küllike Namm kirjutas "Pealtnägijale" kommentaariks: "Tegelikeks kasusaajateks on selles ettevõttes advokaadibüroo osanikud. Toomas Tamm on OÜ-ga Aseri Sadam lepingulises suhtes, olles investoriks."

Miilpalu tegi isegi kuriteoteate, et oma tegelikke ärihuve varjates tegeleb Tamm koos advokaadiga võimaliku kelmusega, aga uurimine jäeti algatamata.

Võlavaidluses leidis kohus, et isegi kui Tammel oli tehingute suunamisel mingi roll, pole see oluline. Oluline on, et paberite järgi võttis Miilpalu Tamme firmalt võlgu ega tagastanud seda. Mida ta rahaga tegi või pidi tegema, pole oluline.

"Pealtnägija" intervjuu tegemise ajal ongi kohtutäitur just Miilpalu varad arestinud, sealhulgas ähvardab tema enda ettevõttest ilma jäämine. "Kui see ei oleks nii karjuv ülekohus, ma täna siia ei oleks ka tulnud," ütles Vanamölder.

"Ma ei ole peitnud, varastanud, valetanud, ma olen rääkinud täpselt, räägin täna ka täpselt, nagu asjad on," ütles Miilpalu.

"Kui me täna vaatame seda Mihkli juhtumit, mis siin toimub, siis tegelikult, kui sa võtad Youtube'is lahti 1990. aastatest kuni siiamaani kõik Vene kriminaalseriaalid, siis see on täpselt nagu üks ühele maha kopeeritud. /.../ Ja palju rämedamalt sellepärast, et siis ei olnud pundis vandeadvokaate. Täna on pundis vandeadvokaat," sõnas Saks.