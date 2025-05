Toomas Sildam läks tööle siseministeeriumisse

Ministeeriumi kodulehel on kirjas, et Sildam töötab ministeeriumi nõunikuna. Tööd siseministeeriumis alustas ta 28. aprillil.

"Põhiteemaks on sisejulgeolek ja kõik sellega seonduv," ütles Sildam ERR-ile. "Siin on väga professionaalsed ja abivalmid kolleegid, kellelt on palju õppida ja kes teevad sisseelamise lihtsamaks."

Tänavu veebruaris teatas presidendi kantselei, et presidendi sisenõuniku ametikoht läheb koondamisele ning et sisenõuniku tööülesanded võtab üle siseosakond.

Toomas Sildam oli presidendi sisenõunik alates 11. oktoobrist 2021. Enne seda töötas ta neli aastat ERR-i uudistetoimetuses.

Sildam on olnud ka president Toomas Hendik Ilvese avalike suhete nõunik ning Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni nõunik.

Ajakirjanduses on ta töötanud varem pikalt Postimehes ja teistes väljaannetes.