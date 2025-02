Presidendi kantseleist lahkuvad sisenõunik ja välisnõunik

Sisenõuniku tööülesanded võtab üle siseosakond, teatas kantselei.

"Toomas Sildami roll presidendi meeskonnas on olnud märkimisväärne, ta on olnud asjatundlikuks sidemeheks Kadrioru ja poliitikute vahel ning aidanud korraldada meie siseriiklikku tegevust. Tema süvitsi minevad arusaamad ja strateegiline mõtlemine on olnud väärtuslikuks panuseks presidendile tema tegevuses ning ühiskondlike suundumuste mõtestamisel," ütles kantselei direktor Krista Zibo.

Presidendi välisnõunikuna alustab 1. märtsist tööd Margus Kolga. "Diplomaat läheb sinna, kus riigil teda parasjagu kõige rohkem vaja on. Nüüd on selleks Kadriorg. Tahan olla selle proovikivi vääriline," sõnas Kolga kantselei teatel.

Zibo sõnul on Kolga lisandumine presidendi meeskonda oluline samm, arvestades tema laialdast kogemust rahvusvahelistes suhetes ja organisatsioonides.

Sildam ütles, et on tänulik president Karisele ligi nelja aasta taguse ettepaneku eest töötada riigipea nõunikuna: "Siin on ülimalt professionaalne ja kokkuhoidev meeskond, kellest on muidugi kahju lahkuda. Ent positiivne on, et nüüd saan võimaluse mõnda aega keskenduda oma tervisele ning siis jätkata tööd juba mujal."

Margus Kolga on praegu välisministeeriumi poliitika planeerimise osakonna peadirektor. Varem on ta juhtinud Eesti kampaaniat ÜRO Julgeolekunõukogu liikmeks saamisel ning vedanud Eesti liitumist NATO-ga kaitseministeeriumis. Ta on töötanud Eesti alalise esindajana ÜRO juures New Yorgis (2010–2015), olnud Eesti suursaadik Rootsis (2019–2022) ning juhtinud välisministeeriumi poliitika planeerimise osakonda (2022–2025). Samuti on ta koordineerinud riigikantseleis Eesti julgeolekupoliitika aluste uuendamist.

Varem on Kolga tegutsenud Balti Kaitsekolledžis vanemteadurina ning erinevatel ametikohtadel kaitseministeeriumis, kus ta vastutas Eesti NATO-ga liitumise ettevalmistamise ja läbirääkimiste eest.