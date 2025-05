Meedia: Taani ja Itaalia otsivad Inimõiguste Kohtu ohjeldamiseks toetust

Väljaande Euractiv teatel leiavad Taani ja Itaalia, et Euroopa Inimõiguste Kohus on rändega seotud küsimuste tõlgendamisel läinud liiga kaugele ja tahavad nüüd Euroopas alustada selle üle arutelu.

Euroopa Inimõiguste Kohus on inimõiguste konventsiooni järelevalveorgan. Taani ja Itaalia koostasid kirja, milles leitakse, et kohus on konventsiooni tõlgendamisel, eriti rändeküsimustes, läinud liiga kaugele.

Euractivi poolt vaadatud kirja mustandis hoiatavad Taani ja Itaalia, et mõned hiljutised otsused on laiendanud konventsiooni tähendust kaugemale selle algsest eesmärgist. See piirab riikide võimet "teha poliitilisi otsuseid omaenda demokraatiates".

Itaalia allikad kinnitasid Euractivile kirja olemasolu, allikate teatel kaalub Rooma endiselt selle allkirjastamist. Allikate sõnul on kirja eesmärgiks algatada arutelu selle üle, kuidas konventsiooni tõlgendatakse. See arutelu käsitleks siis kaasaegse ebaseadusliku rändega seotud väljakutseid.

Euractivi teatel pole kirja sisu veel avalik ning see avaldatakse eeldatavasti lähinädalate jooksul. Itaalia ja Taani otsivad nüüd toetust teistelt Euroopa riikidelt. Võimalike toetajate hulgas on Tšehhi, Soome, Poola ja Holland.

Strasbourgis asuvale Euroopa Inimõiguste Kohtu jurisdiktsioonile alluvad kõik 47 Euroopa Nõukogu liikmesriiki. Selle otsused on siduvad riikidele, kelle suhtes need on tehtud. Kõik 27 EL-i liikmesriiki kuuluvad ka Euroopa Nõukogusse.