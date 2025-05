Venemaa ei nõustunud esmaspäeval relvarahu kehtestama

Vene presidendiadministratsiooni pressiesindaja Dmitri Peskov ütles esmaspäeval, et Moskva soovib neljapäeval alustada otseseid läbirääkimisi Ukrainaga ilma igasuguste eeltingimusteta. Vene režiimijuht Vladimir Putin oli teinud pühapäeval ettepaneku pidada selliseid kõnelusi Istanbulis.

Peskov lisas veel, et Venemaaga ei tohi rääkida ultimaatumite keeles, viidates lääneriikide lubatud sanktsioonidele, mis kehtestataks, kui Moskva ei nõustu relvarahuga.

Negatiivse tooniga kommentaari andis esmaspäeval ka Vene välisministeeriumi pressiesindaja Maria Zahharova, kes väitis, et Saksamaa ja Prantsusmaa nõuavad vaherahu selleks, et tugevdada Ukrainat selle tulevases vastasseisus Venemaaga. Täpsemalt ta teemat ei kommenteerinud.

Laupäeval Kiievis käinud nelja Euroopa suurriigi juhid kutsusid Venemaad üles kehtestama alates esmaspäevast tingimusteta 30-päevast vaherahu ning ähvardasid vastasel juhul uute täiendavate sanktsioonide kehtestamisega. Putin lükkas üleskutse sisuliselt tagasi, pakkudes pühapäeva varahommikul tehtud avalduses välja hoopis otsesed Venemaa-Ukraina läbirääkimised Istanbulis, mis tema sõnul võiksid potentsiaalselt viia vaherahuni. Sellele vastas Ukraina president Volodõmõr Zelenski teatega, et on valmis ise silmast-silma neljapäeval Putiniga Istanbulis kohtuma.

Oma panuse veelgi suurema sõnumisegaduse tekitamisse andis ka USA president Donald Trump, kes ütles esmaspäeval Lähis-Ida turneed alustades, et on valmis ka ise Istanbuli sõitma, et osaleda seal Ukraina-Vene otsekohtumisel.