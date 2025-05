USA inflatsioon aeglustus 2,3 protsendile

USA aastainflatsioon aeglustus 2,3 protsendile, mis on madalaim tase alates 2021. aasta veebruarist. Majandusteadlased eeldasid varem, et tarbijahinnad tõusevad aprillis 2,4 protsenti, vahendas The Wall Street Journal.

Baasinflatsioon, millest on välja jäetud volatiilsed toidu- ja energiahinnad, oli 2,8 protsenti. Veebruariga võrreldes kasvasid tarbijahinnad 0,2 protsenti, märtsis oli see 0,1 protsenti.

Trump ise alustas aprilli alguses agressiivset tollipoliitikat. Hiljuti saavutasid aga USA ja Hiina kokkuleppe vastastikku kehtestatud tollimaksude kärpimises. Teade viis maailma börsid tõusule.

Tariifid on siiski endiselt kõrgemal tasemel kui jaanuaris. Majandusteadlased eeldavad seetõttu, et lähiajal võib hinnatõus taas saada kiirema hoo sisse.

Pole veel täpselt selge, millal tarbijad hakkavad tundma hinnatõusu mõju. Jaemüüjad valmistusid tollimaksude tõusuks ja soetasid juurde kaupu, kuid hoiatavad, et peavad lõpuks hindu tõstma.

"See, mis täna poelettidel seisab, põhineb kaks või kolm kuud tagasi sõlmitud tehingutel," ütles finantsfirma Morgan Stanley ökonomist Michael Gapen.