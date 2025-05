Netanyahu lubas Hamasi hävitada

"Me lähme viime selle operatsiooni lähipäevil täie jõuga lõpuni. Operatsiooni lõpule viimine tähendab Hamasi alistamist. See tähendab Hamasi hävitamist. Ei tule olukorda, kus me selle sõja peatame. Ajutine relvarahu võib saabuda, kuid me läheme lõpuni välja," ütles Netanyahu.

Iisrael taasalustas Gaza sektoris sõjalisi operatsioone 18. märtsil, kui katsed 19. jaanuarist kehtinud relvarahu pikendada läbi kukkusid.

Mais kiitis Iisraeli valitsus heaks pealetungi laiendamise ja osade ametnike sõnul kaalutakse Gazasse pikemaks ajaks jäämist.

Iisraeli sõjaväe teatel hõlmab plaanitav laiem operatsioon enamike Gaza sektori elanike ümberasustamist.

Iisrael püüab survestada palestiinlasi Gazast jäädavalt lahkuma. Ühe kõrge julgeolekuametniku sõnul on eelseisva operatsiooni eesmärkide seas "vabatahtlik ümberpaigutamine".

Iisraeli ministrid on haaranud kinni USA presidendi Donald Trumpi ettepanekust saata palestiinlased naaberriikidesse, nagu Jordaania ja Egiptus.

Netanyahu ütles kohtumisel haavatud sõduritega, et tema valitsus otsib hetkel riike, kes oleks valmis palestiinlasi vastu võtma, teatas peaministri büroo.

"Me oleme loonud administratsiooni, mis võimaldab neil [Gaza elanikel] lahkuda, kuid meil on vaja riike, kes nad vastu võtaks. Töötame praegu selle kallal," ütles Netanyahu.

Avalduse kohaselt lahkuks peaministri sõnul enklaavist võimalusel üle 50 protsendi elanikest.

Sõda sai alguse Hamasi 7. oktoobri rünnakust Iisraelile, milles hukkus 1218 inimest, enamik neist tsiviilelanikud, näitavad ametlikud andmed. Samuti võtsid mässulised 251 pantvangi, kellest 57 on endiselt Gazas, neist 34 Iisraeli sõjaväe teatel surnud.

Iisraeli vastupealetungis on hukkunud kümneid tuhandeid inimesi.