Saksa kantsler Merz lubas luua Euroopa tugevaima sõjaväe

Kantsler Friedrich Merz ütles kolmapäeval, et tema valitsuse eesmärk on teha Saksa sõjaväest Euroopa tugevaim armee.

Eelmisel nädalal ametisse astunud Merz lubas esimeses suures parlamendikõnes, et sõjavägi saab raha juurde.

Valitsus on juba eelmises parlamendi vastu võetud eelarvekavaga avanud tee sadade miljardite eurode ulatuses lisarahastusele.

"Bundeswehri (relvajõudude) tugevdamine on meie tähtsaim prioriteet," ütles Merz.

Merz lubas, et valitsus annab Bundeswehrile kõik finantsressursid, mida on vaja, et riigi tavapärane sõjaline võimekus muutuks Euroopa kõige tugevamaks.

Merz lubas veel Euroopa suurimat majandust põhjalikult reformida.

"Me teeme kõik, mis suudame, et viia Saksa majandus taas kasvuteele," ütles Merz.