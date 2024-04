Kaitsetööstus ja rohepööre on Narva tehaste tellimusi tublisti kasvatanud

Enam kui 500 töötajaga Fortaco metallitehasel on kuu lõpp kiire aeg. Tehase hoov on valmistoodangut täis, tellijad tahavad kauba kiiresti kätte saada. Peamisteks tellijateks on kaitsetööstus ja kaevandused, kuna rohepöördeks on vaske üha rohkem vaja.

Lisaks mängis Narva tehasele trumbid kätte Punase mere kriis. Kuna laevaliiklus on häiritud, otsitakse tootjaid lähiriikidest ja huvi Narva tehase vastu on praegu väga suur. Eriti pingeliseks võib kujuneda käesoleva aasta teine pool.

"Toodangu mahus seda veel märgata pole, kuid seda, et tellijad saadavad üha rohkem päringuid uuele toodangule ja uutele projektidele, seda võime kinnitada. Hetkel pole meil jaksu kõiki tellimusi täita. Reaalses tootmises, keevituses, mehhaanikas ja värvimises kajastub see aasta teises pooles. Praegu me alles töötleme uusi tellimusi," lausus Fortaco Estonia peadirektor Larissa Šabunova.

Aasta lõpus avab Fortaco Narva tööstuspargis uue tootmisüksuse ja töötajate arv võib kerkida kuni 700-ni.

Narva tööstuspargis paiknevas Waldchnepi elektrimootorite tehases töötab 130 inimest ja töötajate arv kasvab lähiajal viiendiku võrra. Rohepöörde ajastul on vajadus elektrimootorite järele suur.

"Kuna kõik seadmed, tehnika, läheb elektri peale, siis ma arvan, et elektrimootoritel on täna tulevik üsna roheline. Euroopas on ikkagi majandus madalseisus, ega see ei saa sinna ju jääda. Kui hakkab Euroopas majandus kasvama, siis meie ei jõua seda tööd enam ära teha. Me loodame ikkagi Euroopa kasvule," ütles Waldchnepi juhatuse liige Aare Pihelgas.

Tellimuste kasvades kaalub Waldchnep kahes vahetuses töötamist ning tootmise automatiseerimist.