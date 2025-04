Ida-Viru ettevõtted kardavad, et tasuline venekeelne õpe kahandab oskustööliste arvu

Ida-Virumaa kutsehariduskeskuses peavad viie aasta pärast kõik õppekavad olema eestikeelsed. Venekeelne õpe muutub alates sügisest tasuliseks. Ida-Viru tööstusettevõtted ei usu, et kiire üleminek eestikeelsele kutseõppele Narvas võimalik on. Tasuline venekeelne õpe võib ettevõtted oskustöölistest ilma jätta.

Haridusministeeriumi plaan teha venekeelne kutseõpe tasuliseks muudab Ida-Viru tööstusettevõtted närviliseks. Mitme tuhande euro suurused õppemaksud elukutse omandamist ei soodusta. Eestikeelse kutseõppega Narvas üleöö toime ei tulda. Suurim mure on keevitajate pärast.

"Meil on Ida-Virumaal umbes 150 keevitajat puudu. See mõjutaks meid katastroofiliselt ja me peaksime enda kooli püsti panema, hakkama tegelikult inimesi ise koolitama. Ma arvan, et see plaan on tehtud ikka väga rutakalt ja pole üldsegi mõeldud, kas siinne ühiskond on valmis selle jaoks," lausus Hanza Mechanics Narva tehase juht Juhan Terasmaa.

"Pikemas plaanis on eestikeelne õpe õige otsus, kuid lühiajalises perspektiivis võib see suureks probleemiks muutuda. Isegi kui inimestel on võimalus eesti keeles tasuta õppida, hakkab hariduse kvaliteet langema ja see tekitab ettevõtetele peavalu," ütles Fortaco Estonia peadirektor Larissa Šabunova.

Suured tööstusettevõtted loodavad, et haridusministeerium eesti keelt kutseõppesse pressides üle ei pinguta.

"See, kas ta eesti keelt oskab või mitte, meie jaoks ei oma mitte mingisugust tähtsust. Enamik kliente, tänapäeva protsessid, õpikud on inglise keeles. Kõige tähtsam, et inimene ise sooviks seda tööd teha," lausus Terasmaa.

Ida-Viru kutsehariduskeskus ütleb, et ettevõtete kartused on asjatud ja keevitajatest Narva tehased ilma ei jää.

"Tahaksin rahustada kõiki, et me ei õpeta keevitajaid ainult vene keeles. Enamus keevitusgruppe on ikkagi 60/40 õppekavadel ja me võtame igal aastal keevituserialadele vastu umbes suurusjärgus 100 õpilast," märkis Ida-Virumaa kutsehariduskeskuse juht Mati Lukas.

Samas avab kutsehariduskeskus sügisel 14 tasulist õpperühma, kus pakutakse tasulist venekeelset kutseõpet kokkadele, kondiitritele, IT ja multimeedia erialadele. Kuidas turg sellele reageerib ja kas inimesed raha eest õppima tulevad, selgub suvel.