Stubb pidas taas telefonivestluse Trumpi ja Zelenskiga

Stubb rääkis Trumpi ja Zelenskiga viimati nädal tagasi.

"Zelenski on kannatlik, aga Trump hakkab kannatamatuks muutuma, aga õiges suunas, see tähendab [Venemaa president] Putini suunas," võttis Stubb pühapäeval jutuajamiste tulemused kokku.

Stubbi sõnul püüavad Ukraina toetajad edastada kogu aeg Trumpile sõnumit, et Ukraina võimekus pidada kaitsesõda on endiselt tugev ja Venemaa olukord on arvatust halvem.

Soome president ütles, et kuigi rahvusvaheline diplomaatia on olnud viimasel ajal tüüpiliselt lainetav, on asjad läinud viimase kahe nädala jooksul Ukraina jaoks paremuse poole.

Ta märkis, et esmaspäeval ollakse Trumpi ja Vene president Vladimir Putini võimaliku jutuajamise järel palju targemad.

Stubb ütles ka, et Soome toetab Zelenski kutsumist juunis NATO tippkohtumisele Haagis. Viimasel ajal on spekuleeritud selle üle, et Zelenskit ei pruugita kutsuda, kuna nii püütakse olla Trumpile meele järgi.

Stubb osaleb nädalavahetusel Tallinnas rahvusvahelisel Lennart Meri konverentsil.