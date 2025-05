Biden süüdistas Trumpi Venemaale järeleandmiste tegemises

USA endine president Joe Biden ütles, et tema mantlipärija Donald Trumpi surve Ukrainale, et see loovutaks Venemaale oma alasid, on tänapäeva lepituspoliitika vorm, millega ei saavuta siiski kunagi Moskva rahulejäämist.

Biden rääkis Briti rahvusringhäälingule BBC antud usutluses, mis oli tema esimene intervjuu pärast Valgest Majast lahkumist, et Venemaa režiimi juht Vladimir Putin usub, et Ukraina on osa "Emakesest Venemaast" ja kõik, kes arvavad, et pärast järeleandmiste tegemist ta lõpetab, on lihtsalt rumalad.

"Ma lihtsalt ei saa aru, kuidas inimesed arvavad, et kui me lubame diktaatoril, pätil, otsustada, et ta võtab ära märkimisväärse osa maast, mis ei ole tema oma, siis see rahuldab teda," ütles Biden intervjuus, mis edastati kolmapäeval ja BBC teatel salvestati esmaspäeval.

Trump on muutnud USA senist poliitikat Ukrainas käiva sõja suhtes, survestades Kiievit relvarahuga nõustuma, kuid leevendades samal ajal survet Venemaale, kes alustas 2022. aastal täiemahulist sissetungi oma naaberriiki. Trump on öelnud, et tahab tapmisele lõpu teha.

Biden väljendas muret, et Euroopa võib kaotada usalduse Ameerika kindlameelsuse ja juhtrolli suhtes.

Euroopa riikide juhid on hakanud mõtlema, kas nad saavad Ameerika Ühendriikidele loota, ütles ta.

USA ekspresident ütles ka, et teda pani nördima veebruari lõpus Valges Majas toimunud kohtumine Trumpi, tema tippametnike ja Ukraina presidendi Volodõmõr Zelenskõi vahel, mis areneks solvavaks sõnasõjaks Ukraina liidri suhtes. "Leidsin, et see oli kuidagi Ameerika tasemele mittevastav," märkis Biden.