Transpordiamet: soovitus Vene mereteid vältida kehtib juba aastast 2022

Transpordiameti soovitus Eestisse sõitvatele laevadele vältida Venemaa territoriaalvett läbivaid mereteid kehtib juba aastast 2022, ent lõpliku otsuse teeb kapten, ütles transpordiameti mereteenistuse juht Kristjan Truu. Ta lisas, et Sillamäe sadamast lahkunud ja Venemaa poolt kinni peetud Green Admire on endiselt Suursaare juures ankrus.

Venemaa pidas pühapäeval kinni Libeeria lipu all seilava ja Kreeka omanikfirmale kuuluva naftatankeri Green Admire, mis kasutas Sillamäe sadamast väljudes kokkulepitud trajektoori läbi Vene mereala.

Alus lahkus laupäeva õhtul pisut enne poolt kümmet Sillamäe sadamast ja liikus läbi tavapärast ja ohutumat Venemaa territoriaalmerd läbivat laevatrassi Soome lahe põhjaosa poole, milles lähtuvalt väljakujunenud laevateedest liigutakse läänesuunal. Hommikul, pisut peale kella kolme peatasid Venemaa võimud aluse

ja pisut hiljem liikus Tanker Venemaale kuuluva Suursaare juurde, jõudes sinna kell seitse hommikul.

"Meile teadaolevalt asub laev endiselt Suursaare juures ankrus ja rohkem informatsiooni kahjuks hetkel ei ole," ütles Truu esmaspäeval ERR-ile.

Ta märkis, et transpordiamet Vene ametivõimudega tankeri teemal suhelnud ei ole. Samuti ei ole tema sõnul transpordiameti poole pöördunud ei tankeri lipuriik ega ka omanikfirma.

Truu rääkis, et kui Green Admire Sillamäe sadamast väljus, andis loots edasi soovituse vältida Venemaa merealasid, meretee valiku otsuse teeb aga kapten.

"Sillamäe sadamast on alates 2022. aastast antud soovitusi, kui laevad väljuvad, et mitte läbida Venemaa Föderatsiooni merealasi. Kogu Eesti merealalt väljuv liiklus on soovituslikult ümber suunatud niipidi, et keegi Vene vetesse ei läheks, kuna ei pruugi olla tagatud laevadel rahumeelne läbisõit," ütles Truu.

Truu sõnul tuli laev ka sisse läbi Venemaa mereala, kinni peeti alus aga tagasiteel.

Ta ütles, et kuigi Eesti merealal mereteede kasutamine on pisut keerulisem, on see siiski ka suurtele laevadele täiesti tehtav.

"Seal on lihtsalt laeva kursi muudatusi rohkem. Sealt Eesti merealalt väljumist kahe madaliku vahelt on laevad varasemalt teinud ja minule teadaolevalt ka täna suunati üks laev sealt läbi. Selles suhtes midagi uut ei ole. Aga arvestades tankerite suurust, piiratud süvist, siis on varasemalt ka laevakaptenite poolt leitud, et on võib-olla ohutum ja parem kasutada seda teist laevateed, mis läbib Vene mereala. Küll mere sügavus seal kahe madaliku vahel on piisav, et ka suuremad tankerid sealt ilusti läbi mahuvad ilma probleemideta," rääkis Truu.

Truu rõhutas, et rahvusvaheline mereõigus ütleb, et kui tegemist on rahumeelse läbisõiduga, siis rannikuriik peab laeva takistamatult oma merealalt läbi laskma.

Samuti oli tema sõnul transpordiametile teadaolevalt Green Admire tehniliselt korras tanker. "Tanker võttis Sillamäe sadamast kauba peale ja võttis suuna Rotterdami. Ei tea küll, et seal oleks mingisuguseid probleeme olnud või siis laeva sõidu ajal tekkinud," sõnas Truu.

"Kindlasti jälgime olukorda, et mis selle laevaga Venemaa pool toimub ja millal see laev vabastatakse, ta saaks oma sihtkohta liikuda vastavalt rahvusvahelisele mereõigusele," ütles Truu veel.