Merevägi: venelased hoiatasid tankerit ohualasse liikumise eest

Pühapäeval Venemaa territoriaalvetes kinni peetud tanker Green Admire ei reageerinud korduvatele hoiatustele, kui sisenes piirkonda, mida Venemaa on nimetanud ohtlikuks laevaliiklusele. Kuigi tegemist on esmakordse juhtumiga, võib see olla märgiks pingete kasvust Läänemerel.

Libeeria lipu all seilanud naftatanker Green Admire lahkus Sillamäe sadamast laupäeva õhtul, liikudes Soome lahe põhjaosa poole.

Pühapäeva varahommikul peatasid Venemaa võimud aluse ja eskortisid selle Venemaale kuuluva Suursaare juurde ankrusse. Venelased hoiatasid tankerit ohualasse liikumise eest mitmed kordi ja käskisid laeval suunda muuta. Oli seal tegemist keelebarjääriga või ei tahtnud tanker pikemat teekonda läbida, kuid võimude hoiatusi kuulda ei võetud.

"Venelased on välja kuulutanud merealad, mis on ohtlikud laevaliiklusele. Need alad on piki nende merepiiri, nende territoriaalvetes. Seal on ühes kohas sisse jäetud lõik, kust laevad saavad Peterburi sadamasse sõita. See ohuala sinna on loodud, varem nad seda selliselt jõustanud ei ole, aga kui nad seda ka edaspidi jõustada tahavad, siis oma territoriaalvetes neil täielik õigus seda teha on," ütles mereväe ülema asetäitja Johan-Elias Seljamaa.

Lõpliku otsuse, kas läbida ohualasid või mitte, teeb siiski kapten. Peale korraldustele mitte allumist peatasid Venemaa võimud aluse ja suunasid selle Suursaarde ankrusse. Saart kasutab Venemaa sõjalisel otstarbel, seal on palju radari- ja muid sensorivõrgustikke.

"Temast on saanud niisugune militaarne, tugevasti kindlustatud ja varustatud saar. Too aeg, kui ma seal laevaga ringi sõitsin mõned korrad, sai käidud Viiburis. Siis ma mäletan öisel ajal see läbisõit oli küllaltki värviline. Sest palju kaatreid, palju prožektoreid, palju morsega küsimisi-vastamisi ja muidki asju, seal nad olid päris närvilised," lausus endine kaitseväe ülem ja mereteadlane Tarmo Kõuts.

Soome, Eesti ja Venemaa kokkuleppelises piirkonnas Läänemeres on viimased aastad kehtinud soovitus mitte läbida Venemaa Föderatsiooni merealasid. Kuigi Eesti alal mereteede kasutamine on pisut keerulisem, on see siiski ka suurtele laevadele täiesti tehtav.

"Seal on lihtsalt laeva kursi muudatusi rohkem. Sealt Eesti merealalt väljudes kahe madaliku vahelt on laevad varasemalt teinud ja minule teadaolevalt ka täna suunati üks laev sealt läbi. Selles suhtes midagi uut ei ole, aga arvestades tankerite suurust, piiratud süvist, siis on varasemalt ka laevakaptenite poolt leitud, et on võib-olla ohutum ja parem kasutada seda teist laevateed, mis läbib Vene mereala," ütles transpordiameti mereteenistuse juht Kristjan Truu.

Kuigi selline kinnipidamine Venemaa poolt oli esmakordne, ei saa välistada, et mõjuvõimu näitamiseks sarnaseid olukordi ka edaspidi tekib.

"Selle laeva kaup ja laev ise on kõik ju euroopaliiduline ehk laeva omanik ja kaup loomulikult, arvestades sellega, et meil toimub mingis mõttes nagu kaubasõda – tehti ära," sõnas Kõuts.

Sillamäelt lahkudes oli tankeri lastiks põlevkiviõli ja sihtkohaks Rotterdam. Green Admire kuulub Kreeka ettevõttele Aegean Shipping.

Transpordiameti laevaliikluse juhtimise osakond jälgib igapäevaselt Eesti territoriaalmeres toimuvat laevaliiklust. Sillamäe sadamast väljudes liiguvad laevad läbi Vene Föderatsiooni territoriaalmere, kuna see trass on suurte laevade jaoks ohutum, kui sõita Eesti merealas madalike vahelt.

Selline laevade jaoks ohutu liikumistrajektoor, mis ei kulge mööda riikide piire, on kokku lepitud Venemaa, Eesti ja Soome vahel.

Sarnaste olukordade vältimiseks suunab transpordiameti laevaliikluse juhtimise osakond koos lootsidega edaspidi Sillamäele ja Sillamäelt laevad läbi Eesti territoriaalmere.