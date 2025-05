Keila volikogu avaldas linnapea Anneli Pärlinile umbusaldust

Keila volikogu avaldas esmaspäeval umbusaldust sotsiaaldemokraadist linnapeale Anneli Pärlinile. Umbusalduse poolt hääletas 11 ja vastu 9 volikogu liiget.

Pärlinil valiti linnapeaks kolm nädalat tagasi.

Linnavolikogu valis uueks linnapeaks Maret Pärnametsa, kes kogus salajasel hääletusel 11 toetushäält. Aabilinnapeana nimetati ametisse Janne Sirel, linnavalitsuse liikmeteks kinnitati Inge Angerjas, Katri Reimann, Margus Välja ja Elmet Puhm.

Keila linnavolikogu Reformierakonna fraktsioon esitas nädal tagasi umbusaldusavalduse Pärlinile, kuna nende sõnul puudub tal volikogus vajalik enamus linnavalitsuse koosseisu kinnitamiseks.

"Pärlinil oli valitsuse moodustamiseks kaks nädalat, kuid paraku see tal ei õnnestunud," lausus Keila volikogu esimees Tanel Mõistus.

Vaatamata sellele, et umbusaldus läks läbi, ütles Pärlin peale hääletust, et see hääletus sillutab teed peatsele Reformierakonna võimu lõpule Keilas ja linna poliitika uuenemisele pärast kohalikke valimisi.

"Minu karjäär linnapeana lõppes enne, kui see sisuliselt alatagi jõudis. See ei ole traagiline minu jaoks, küll aga on see traagiline Keila linna jaoks – Reformierakonna ringkaitse läheb edasi ning müürid linnavalitsuse ja linnaelanike vahel ehitatakse veel kõrgemaks. Toiduahel toimib mõnda aega edasi ja ebameeldivate inimeste tühistamine jätkub," lausus Pärlin volikogu ees peetud kõnes.

Pikaaegse Keila linnapea Enno Felsi (Reformierakond) ametist taandumise järel valis Keila linnavolikogu 29. aprillil uueks linnapeaks Pärlini, ent pärast linnapea valimist toimunud linnavalitsuse koosseisu kinnitamine ebaõnnestus – hääled jagunesid võrdselt ning vajalik toetus jäi saamata.

Reformierakonna fraktsioon teatas eelmisel nädalal, et plaanib järgmisel volikogu istungil esitada uueks linnapeakandidaadiks Maret Pärnametsa. "Tänu Anneli Pärlini suutmatusele moodustada linnavalitsuse koosseis on seni tegutsenud linnapea kohusetäitja rollis Maret Pärnamets, Pärlinil on seejuures täna vaid tiitel," ütles linnavolikogu esimees Tanel Mõistus (Reformierakond).