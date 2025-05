Trump: kohe algavad läbirääkimised relvarahu sõlmimiseks

USA president Donald Trump vestles esmaspäeval Venemaa režiimi juhi Vladimir Putiniga ning telefonikõne kestis ligi kaks tundi. Trump teatas hiljem, et Venemaa ja Ukraina alustavad kohe läbirääkimisi relvarahu sõlmimiseks.

Putini väitel oli vestlus sisukas, avameelne ja väga kasulik.

Putin seletas, et Venemaa on valmis töötama Kiieviga memorandumi kallal, mis sisaldab relvarahu. Seejärel rääkis Putin taas oma vana juttu ning ütles, et tuleb likvideerida konflikti juurpõhjused.

Putin ise ei andnud otseselt märku, et vestluse käigus oleks saavutatud olulisi kokkuleppeid.

Trump teatas veidi hiljem, et Venemaa ja Ukraina alustavad kohe läbirääkimisi sõja lõpetamiseks. Trump teatas, et Vatikan on väljendanud huvi rahukõneluste korraldamise vastu.

Trump leidis, et tema arvates läks kõne väga hästi ning vestluse toon ja vaim olid suurepärased.

Trump teatas, et võttis esmaspäeval ühendust ka lääneriikide liidritega.

Trump teatas oma viimases postituses, et rääkis esmaspäeval Volodõmõr Zelenski, Ursula von der Leyeni, Emmanuel Macroni, Giorgia Meloni, Friedrich Merzi ja Alexander Stubbiga.

Trump teatas veel, et Venemaa on huvitatud sõja lõppedes suuremahulistest kaubandussidemetest

"Venemaal on tohutu potentsiaal luua meeletul hulgal töökohti ja jõukust. Selle potentsiaal on piiramatu. Samamoodi võiks Ukraina lõigata kasu kaubavahetusest oma riigi ülesehitamise käigus," teatas Trump.

Pole veel selge, milline hakkab olema tulevaste kõneluste käik. Eelmisel nädalal toimusid Istanbulis kõnelused, kuid relvarahuni toona ei jõutud.