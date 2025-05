Läti kaalub raiemahu suurendamist

Kokku on riigimetsades praegu ligi 120 miljonit kuupmeetrit puitu, mis on raievalmis või on juba oma kasuliku eluea ületanud. Põllumajandusminister Armands Krauze ütles, et pikemas perspektiivis on riigil potentsiaali raiemahtude suurendamiseks.

"Oleme aru saanud, et riigimetsas on tohutult palju puitu, mida tegelikult ei majandata, on olemas ressursse, mida saab hankida. Kui me ütleme, et me ei hakka seda raiuma, siis maakeeles saab öelda, et need puud lähevad mädanema," ütles Krauze.

Kliimaminister Kaspars Melnis leidis, et teoreetiliselt oleks Euroopa keskkonnapoliitika raames selline lisaraie lubatud.

"Kui suudame luua lisandväärtust ja tooteid, siis oleme kindlasti valmis rohkem kaaluma puude langetamist. Kui osa toorainest lihtsalt maha võetakse, oleme selle vastu. Aga kui suudame luua lisandväärtust, töökohti ja majanduskasvu, siis jah, liigume asjaga edasi," ütles Melnis.

Krauze sõnul võiks vastava otsuse teha jaanipäevaks. Jätkuvalt peetakse konsultatsioone teadlaste ja tööstusega, vahendas LSM.