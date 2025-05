Valitsus suurendas Eesti Energia aktsiakapitali 100 miljoniga

"Tegime otsuse, et Balti elektrijaam töötab edasi kuni 2028. aastani. Valitsus suurendab eesti energia aktsiakapitali 100 miljoni euro võrra," ütles peaminister Kristen Michal valitsuse pressikonverentsil.

"Narva toasooja andnud elektrijaam on töötanud hästi, see aitas hoida soojuse hinda kütteperioodil madalamana kui oli see eelmisel aastal. Ja Eesti Energia käis ka valitsuses ning andis ülevaate oma investeeringute plaanidest, kuidas tagada mõistlik soojahind ka Narvas. Selleks on ka üks eesmärk Eesti Energial, et 2028. aastaks valmiks Narvas uus gaasielektrijaam," lausus ta.

"Eesti energeetikaportfell kindlasti vajab erinevaid investeeringuid. Eesti Energia investeeringuplaanis on mitu erinevat töösuunda. See investeeringute maht on ligi miljard, mida nad näevad, et nad selle 100 miljoni baasilt saavad teha," lisas Michal.

"See 100 miljonit sissemakset Eesti Energia aktsiakapitali annab neile võimaluse rajada suursalvestid kogumahuga üks gigavatt-tund koos akulahendustega. Samuti viiakse Balti elektrijaam puhtale kütusele - kaks katelt viiakse üle hakkepuidule 100 protsenti, muudetakse kütuse etteandesüsteemi. Kolmandaks tulevad investeeringud uutesse taastuvenergia lahendustesse. Ja neljandaks on vesinikuvõimekusega Narva maagaasijaam, mis saab panustada tulevikus nii tipukoormustesse kui ka Narva toasooja mõistlikuna hoidmisele," rääkis peaminister.

Michal rääkis, et kõnealune 100 miljonit on juba planeeritud 2025. aasta eelarves.

Energeetika- ja keskkonnaminister Andres Sutt lisas, et Eesti Energia praegused tootmisvõimsused põlevkiviplokkide näol ei ole mõeldud sagedusreservi turul osalemiseks.

"Nüüd kui Eesti Energial on investeerimisvõimekus, siis on võimalik ka neid investeeringuid teha, mis kokkuvõttes peaks vähendama ka hindade kõikumist erinevatel bilansiturgudel ja aitama ka tarbija jaoks soodsamat lõpphinda tekitada," ütles Sutt.