USA valitsus tühistas Harvardi õiguse võtta vastu välistudengeid

"Harvardi ülikooli üliõpilaste ja vahetusüliõpilaste programmi (SEVIS) sertifikaat tühistatakse koheselt," kirjutas sisejulgeolekuminister Kristi Noem kirjas ülikoolile, viidates peamisele süsteemile, mille kaudu lubatakse välisriikide tudengeid õppima USA-sse.

Sisejulgeolekuministeeriumi teatel on Harvardi ülikool tekitanud ülikoolilinnakus ebaturvalise keskkonna, lubades "Ameerika-vastastel ja terrorismimeelsetel agitaatoritel" rünnata ülikoolilinnakus juudi tudengeid.

Tõendeid esitamata süüdistati Harvardit ka koostöö tegemises Hiina kommunistliku parteiga.

"See tähendab, et Harvard ei saa enam välisüliõpilasi vastu võtta ning olemasolevad välistudengid peavad mujale minema või kaotavad oma õigusliku staatuse riigis viibida," lisas ministeerium avalduses.

Wow. This DHS letter from Kristi Noem to Harvard is pretty extraordinary. Not only does it prohibit Harvard from enrolling foreign students moving forward, any currently enrolled foreigners will have to transfer to other universities to maintain their status:



