Nordica peab leidma lahenduse tööta lennukite probleemile

Erastamise ootuses riigiettevõttel Nordica sõlmitud leping nelja lennuki rentimiseks, teistega käivad läbirääkimised. Nordica kasutuses on 11 lennukit, millest vaid üks kuulub ettevõttele. Kõik teised lennukid on liisitud, kusjuures Transpordi Varahalduselt liisib Nordica seitset lennukit.

Oktoobri lõpus jääks praeguse seisuga tööta seitse lennukit, kuid Nordica soovib hoida meeskondi alles. Lennunduseksperdi Sven Kukemelki sõnul on seisev lennuk kulu, mis veab ettevõtet pankroti suunas.

"Suure tõenäosusega on kapital otsas ja ainus viis, kuidas nad (Nordica – toim.) saaksid selle talve üle elada, on see, kui neil oleks sõbralik võlausaldaja. Ainus sõbralik-võimalik võlausaldaja on Transpordi Varahaldus. Kui Transpordi Varahaldus saab endale korralduse mitte nõuda sisse makseid lennukite eest, näiteks talveperioodil, siis on võimalik (Nordical) üle elada," lausus Kukemelk.

Nordica juht Remco Althuis vastas kirjalikult: et liisingumaksete peatamist "ei ole juhtkonna poolt nõukogule ega ka potentsiaalsele investoritele tutvustatud äriplaanis ette nähtud".

Küsimusele, kas Transpordi Varahalduse nõuete ajutine peatamine võiks parendada Nordica majanduslikku olukorda, vastas kliimaministeeriumi asekantsel ja Nordica nõukogu liige Sander Salmu järgmist: "Ettevõte on esitanud oma finantsplaani, milliseid finantstulemusi nad prognoosivad nii talveperioodil kui ka järgnevatel aastatel, selle pinnalt käivad täna erastamise osas läbirääkimised. Ma arvan, et ei ole paslik kommenteerida väga detailselt nii seda finantsplaani kui ka läbirääkimiste kulgu. Anname aega. Eesmärk on paari nädala jooksul jõuda ikkagi pakkumiseni, mida on võimalik ka valitsusele otsustamiseks tutvustada."

Kuid ka võimalikule erastajale Lars Thuesenile on oluline, kas Nordica suudab sõlmida lepingud tööta jäävatele lennukitele. Althuis loodab, et juba algaval talvehooajal on kasutuses keskmiselt 75 protsenti Nordica lennukipargist.

Küsimusele, mis saab siis, kui müük ebaõnnestub, oli Salmul samuti vastu olemas. "Täna tegeleme selle stsenaariumiga, et see erastamise võimalik lahendus välja pakkuda valitsusele, ja see on see, millega me töötame," ütles ta.