NATO toob oma suured luuredroonid ajutiselt Soome

Soome valmistub vastu võtma NATO suuri luuredroone Global Hawk, mis hakkavad juba sel suvel sealt oma lende tegema. Tegemist on esimese korraga, kui need baseeruvad mujal kui oma kodubaasis Sitsiilias.

Soome rahvusringhäälingu Yle allikate teatel toimub test juunis Pirkkalas, mida NATO hakkab mõne nädala jooksul nende mehitamata õhusõidukite baasina kasutama. Yle andmetel ehitatakse praegu ajutise baasi jaoks vajalikke süsteeme. Droonidega tuleb kaasa nende lende korraldav personal.

Yle märkis, et Soome on droonide jaoks geograafiliselt huvitav koht. Kui need Pirkkalast õhku tõusevad, saavad nad pikemalt põhjapiirkonnas patrullida ja näiteks ka Norra merealade kohal kauem lennata.

Droonid RQ-4D on reisilennuki suurused õhusõidukid, mida NATO kasutab oluliste piirkondade jälgimiseks ja luureks. RQ-4D versiooni Phoenix droonid on alates 2023. aasta sügisest aeg-ajalt Soome õhuruumis lennanud, kus neid on kasutatud luureks NATO idapiiril.

Global Hawki droonid meenutavad väliselt lennukeid ja nende tiibade siruulatus on ligi 40 meetrit. Nende lennuulatus on 16 000 kilomeetrit ja lennukõrgus kuni 18 kilomeetrit.

Droonidel on mitmesugused kaamerad, radarid ja andurid, mida kasutatakse ümbruskonna kohta teabe kogumiseks. Droonid nii pildistavad kui ka tuvastavad liikuvaid objekte ning selle kaamera suudab tuvastada 20 kilomeetri kauguselt objekti mille diameeter on kõiges 30 sentimeetrit.

Phoenixite põhibaas on Itaalia lõunaosas Sitsiilia saarel asuvas Sigonella lennuväljkl ning neid pole kunagi varem opereeritud mujalt kui Sitsiiliast, mistõttu on Pirkkala eksperiment ainulaadne, rõhutas Yle.

Kuna aga julgeolekuolukord on halvenenud ning Soome ja Rootsi on hiljuti liitunud NATO-ga, korraldatakse nende lende sageli ka põhja poole, märkis Yle ja meenutas, et Itaaliast Arktikani ja Soome idapiirini on siiski väga pikk maa.

Yle teatas ka, et NATO otsib lisaks Sitsiiliale oma droonidele võimalikku teise baasi asukohta ja Soome võistleb selle endale saamise pärast, kuid baasi asukohta ega ehitust ei ole veel otsustatud.

Soome on pakkunud NATO-le oma lennuvälju ja Pirkkalat peetakse selleks otstarbeks kõige sobivamaks. Samas oleks Phoenixite baasist oleksid huvitatud ka Norra ja Poola, märkis Yle.

Droonide ajutine paigutamine Pirkkalasse on Soome jaoks ka poliitiliselt oluline, kuna kui NATO suurendab siin regioonis oma tegevust, saadab see ka Venemaale sõnumi siinse julgeoleku tugevdamisest.

Pirkkala lennuväljalt korraldatakse ka piirkonna lennujuhtimist. Pirkkala tegeleb peamiselt õhuväega seotud teadus- ja arendustegevusega ning sealt lendavad ka õhuväe transpordilennukid.

Pirkkala asub Soome edelaosas Tampere lähistel.