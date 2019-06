Revolutsioonikaart, mis allub ainult Iraani kõrgeimale liidrile ajatolla Ali Khameneile, ütles, et tulistas drooni alla neljapäeva hommikul, kui see sisenes islamivabariigi õhuruumi Iraani lõunaosas Hormozgani provintsis Kouhmobaraki lähedal.

Kouhmobarak asub umbes 1200 kilomeetrit Teheranist kagus Hormuze väina lähedal.

USA keskväejuhatuse kõneisik kapten Bill Urban ei soovinud Iraani teadet esialgu kommenteerida, kuid ütles uudisteagentuurile Associated Press, et ühtegi drooni Iraani territooriumi kohal ei lennanud.

USA ametnik: Iraan tulistas Ühendriikide drooni alla rahvusvahelises õhuruumis

Iraan tulistas Ühendriikide drooni alla rahvusvahelises õhuruumis Hormuze väina piirkonnas, teatas USA ametnik neljapäeval.

Anonüümseks jääda soovinud ametnik ütles uudisteagentuurile AP, et droon tulistati alla pind-õhk tüüpi raketiga.

Revolutsioonikaardi komandör: drooni allatulistamine oli sõnum USA-le

USA drooni allatulistamine saatis Washingtonile "selge sõnumi", ütles Iraani revolutsioonikaardi komandör kindral Hossein Salami neljapäeval.

"Iraanil ei ole mingit kavatsust pidada ühegi riigiga sõda, kuid me oleme valmis sõjaks," ütles ta kommentaaris, mis edastati Iraani riigitelevisiooni otse-eetris.

Pentagon: Iraan tõepoolest tulistas alla USA luuredrooni

Pentagon kinnitas hiljem neljapäeval, et Iraani sõjavägi tulistas alla USA mereväe luuredrooni, kuid väitis, et see oli rahvusvahelises, mitte Iraani õhuruumis.

Iraani maa-õhk raketisüsteem tulistas USA drooni BAMS-D alla Hormuzi väina kohal rahvusvahelises õhuruumis, ütles keskväejuhatuse pressiesindaja mereväekapten Bill Urban.

See juhtus kolmapäeva õhtul kell 23.35 GMT (Eesti aeg kell 2.35 neljapäeval).

"Iraani teated, et õhumasin oli Iraani kohal, on valed," lisas ta. "See oli põhjendamatu rünnak USA luurevaradele rahvusvahelises õhuruumis."