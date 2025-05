Hamburgi raudteejaamas sai noarünnakus vähemalt 17 inimest vigastada

Põhja-Saksamaa Hamburgi pearaudteejaamas sai reedel pussitamises vigastada vähemalt 17 inimest, neist mõni eluohtlikult, teatasid kohalik politsei ja tuletõrje. Arvatav ründaja, 39-aastane naine on politsei teatel vahistatud.

Hamburgi tuletõrjeameti pressiesindaja ütles AFP-le, et noarünnakus sai vigastusi 17 inimest, kellest neli on eluohtlikus seisundis. Esiti ütles ta, et eluohtlikus seisundis oli kuus inimest. Ülejäänud 13 haavatu seas sai kuus inimest raskeid vigastusi ning seitse pääses kergemate vigastustega.

Hamburgi politsei kinnitas, et kahtlustatav peeti kinni.

Ründaja motiiv pole veel teada.

Noarünnak toimus Hamburgi pearaudteejaamas, piirkonnas käib suur politseioperatsioon.

Bildi andmetel osutasid meedikud mõnedele ohvritele abi rongides.

Korrakaitsjate sõnul peeti kinni üks inimene, 39-aastane naine, kes arvatavasti tegutses üksinda.

Kahtlusalune ründas arvatavasti reisijaid, ütles Hanoveri föderaalpolitsei direktoraadi, mis samuti katab Hamburgi, pressiesindaja AFP-le.

Politseinikud lähenesid talle ja naine laskis neil end kinni võtta vastupanu osutamata, vahendas riiklik telekanal ARD kohaliku politsei pressiesindaja Florian Abbensethi sündmuskohal ajakirjanikele öeldud sõnu.

Politsei kohaselt ei viita miski rünnaku puhul poliitilistele motiividele.

"Meil ei ole seni mingeid tõendeid selle kohta, et naisel võinuks olla poliitilist motiivi," ütles Abbenseth.

Selle asemel uurib politsei teooriat, et kahtlusalust võis teo eel tabada psühholoogiline kriis.

"Esialgsetel andmetel vigastas üks isik pearaudteejaamas noaga mitut inimest," teatas Hamburgi politsei varem sotsiaalmeedias.

Saksamaad on viimastel kuudel raputanud rida vägivaldseid rünnakuid. Eelmisel pühapäeval sai Bielefeldi linnas asuvas baaris vigastada neli inimest.

Bielefeldi rünnaku uurimine anti üle föderaalprokuratuurile pärast seda, kui rünnakus kahtlustatav ütles teda vahistanud korrakaitsjaile, et tal on džihadistlikud vaated.