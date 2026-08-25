Slovakkia politsei nurjas süütamisrünnaku droonitootja vastu

Slovakkia politsei nurjas riigi idaosas droonitootmistehase vastu kavandatud süütamisrünnaku ning vahistas kolm inimest, teatas politsei teisipäeval.

Slovakkias peeti kinni kaks ja Saksamaal üks kahtlustatav, keda süüdistatakse rünnaku ettevalmistamises, teatas politsei Facebooki postituses, lisades, et keegi neist ei olnud Slovakkia kodanik.

Politsei teatas, et nad tegutsesid Slovakkia luureteenistuse teabe alusel.

"Kui rünnak oleks toimunud, võinuks see põhjustada ulatusliku tulekahju," teatas politsei, kelle hinnangul oleks ohtu sattunud ligikaudu 70 töötajat ning kahjustada saanud kümnete miljonite eurode väärtuses vara.

Politsei ei jaganud AFP-le täiendavaid üksikasju.

Slovakkias toodavad droone mitmed ettevõtted, sealhulgas Ukraina firma Skyeton.