Taro: Ida-Virumaa ei vaja eriesindajat

"Narva ja üldse Ida-Viru maakond vajab kõigi ministrite kursisolekut selle tundliku piirkonnaga, mis tähendab ikka ja jälle meie sinna sõitmist, Ida-Viru ei vaja formaalse eriesindaja määramist või erakorralisi üksikkülastusi," ütles siseminister Igor Taro pärast kõigi oma valitsemisala asutuste külastamist Narvas.

"Kui iga minister läheks kasvõi kord kvartalis Ida-Virumaale, siis oleks igal nädalal üks valitsuse liige selles piirkonnas," tõdes Taro.

"Oluline on mõista meeleolusid ja nende põhjusi, inimeste tegelikke muresid ja nende võimalikke lahendusi. Mõnikord tuleb ka ausalt öelda, et me ei tea praegu lahendust, aga ehk sedagi, et lahendus pole võimalik raha puudusel, sise- või välispoliitilisel otstarbekusel," lisas ta.

Siseminister külastas kahe päeva jooksul Narva ja Narva-Jõesuu päästekomandosid, Narva politseiosakonda ja piirivalvekordonit, Sisekaitseakadeemia õppekeskust ja piirihalduse õppeklassi Narva-2 suletud jalakäijate piiripunktis, Euroopa Piiri- ja Rannikuvalveameti Frontexi tulevast juhtimiskeskust Narva-Jõesuus ning kohtus piirkonna politsei- ja piirivalveameti ja kaitsepolitsei juhtidega.

Ida-Virumaa eriesindajana töötas 2023. aastal sellesse ametisse regionaal- ja põllumajandusministri Madis Kallase (SDE) poolt pandud Jaanus Purga. Aasta hiljem lahkus Purga ametist poolte kokkuleppel.

Piirkondlike eriesindajate teemaga liikus aktiivselt edasi endine regionaal- ja põllumajandusminister Piret Hartman (SDE).

Pärast sotside valitsusest välja heitmist loobus valitsus sellest suunast.