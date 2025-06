Piirivalvurid on hädas Eesti-Venemaa piiripunkti kaema tulnud turistidega

Kagupiiril on piirivalve hädas suvitajatega, kes eiravad keelumärke ja peatavad Saatse saabastes, kus tee läbib Venemaa territooriumi, auto kinni, et teha pilte. Eesti turistide teadlikkus on aastatega suurenenud, mure on välismaa turistidega, kellele mõjuvad värviküllased ja rohked liiklusmärgid pigem kutsuvalt kui hoiatavalt.

Autotee läbib Saatse saabastes kahel korral Venemaa territooriumi. Väikses saapas 30 meetrit ja suures saapas ühe kilomeetri ulatuses.

Suvisel ajal on piirivalve suurim probleem aga see, et turistid sõidavad Saatsest mööda, tahetakse auto peatada ja foto teha. Sildid on värvilised, traataiad on uhked, aga sellise pildi tegemine võib maksma minna 80 kuni 200 eurot.

"Pigem ongi uudishimust, et inimesed tahavad teha pilte Eesti piirimärgist või Vene piirimärgist, kuna see jääb siia täpselt tee peale," lausus PPA Saatse kordoni juht Renet Merdikes.

Suurem osa rikkumisi pannakse toime just väikese saapa juures, olgugi, et liiklejaid teavitab võõra riigi territooriumile sisenemisest mitmekeelne infotahvel ja paika on pandud üheselt mõistetavad liiklusmärgid.

"Ta on niisugune huvitav koht, aga peab hästi tähelepanelik olema, sest siin on palju märke. Samas tuleb ka mõelda, et see on teise riigi territoorium, kust see tee läbi läheb. See Eesti-sisene turist on tegelikult ikkagi teadlikum. Ta oskab neid materjale paremini vaadata ja on ka rohkem käinud siin. Pigem ongi probleem, et kui tulevad välismaalt turistid, et nendeni see info ei pruugi alati jõuda," sõnas Merdikes.

Saatse saapas olevad hoiatussildid Autor/allikas: Mirjam Mõttus/ERR

Eelmisel aastal fikseeris PPA Saatse saabastes pea 40 rikkumist, see aasta on neid olnud neli. See on vaid pool statistikast, sest enamikel juhtudel piirdutakse hoiatuse ja selgitustööga.

"Need juhtumid ei kajasta tegelikult kõike, mis siin toimub. Inimesed hakkavad hoogu maha võtma ja vajadusel me vestleme inimestega, et selgitame, et siin on sellised piirangud. Tulebki mõelda selle peale, et tegemist on siin ikkagi teise riigi territooriumiga ja me kõik teame, mis see teine riik on. Hea, kui me reageerime ja saame nii-öelda inimesed kätte. Mustem stsenaarium on see, et kui inimesed kõnnivad üle piiri ja Vene Föderatsiooni piirivalve saab nad kätte ja siis meie ei tea, mis nad täpselt nende inimestega teevad, kuhu viivad ja kaua neid kinni hoiavad. Selle peale tasub alati mõelda, siin Venemaa piiri lähedal liikudes," lisas Merdikes.