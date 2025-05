USA sekkus Briti sõnavabaduse-vaenukõne debatti

Kohtunikud lükkasid eelmisel nädalal tagasi Connolly apellatsiooni. Valge Maja teatas nüüd, et jälgib juhtumit. Ka USA välisministeerium teatas, et uurib asja.

"Võime kinnitada, et jälgime seda asja. USA toetab sõnavabadust nii kodu- kui välismaal ning on jätkuvalt mures sõnavabaduse rikkumiste pärast," ütles välisministeeriumi pressiesindaja.

See viitab taas sellele, et Trumpi administratsioon on valmis sekkuma Briti siseasjadesse, tehes seda sõnavabaduse kaitsmise sildi all. Eelmisel laupäeval kirjutas The Telegraph, et Trumpi administratsioon saatis väidetava tsensuuriprobleemi tõttu ametnikud Suurbritanniasse. Viimased kohtusid siis kohalike abordivastaste aktivistidega.

Nüüd tunnevad USA võimud huvi ka Connolly juhtumi vastu. USA võimud kahtlevad tema süüdimõistmises ja karistuse pikkuses. Karistust kritiseerisid ka Briti konservatiivsed poliitikud, Valge Maja avaldas seejärel neile toetust.

"Lucy Connolly on tegelikult poliitvang ja ta tuleks viivitamatult vabastada. Ta tegi kehva postituse, mis peagi kustutati," teatas endine siseminister ja tooride liige Suella Braverman.

Eelmise aasta suvel sai noarünnakus surma kolm last, internetis hakkas levima libainformatsioon, seejärel puhkesid riigis rändevastased rahutused.

Connolly nõudis sotsiaalmeedias massilist immigrantide väljasaatmist ja rääkis pagulasi majutavate hotellide põlema panemisest.

"Ma tunnen end füüsiliselt halvasti, teades, mida need (Southporti) perekonnad peavad taluma. Kui see teeb mind rassistlikuks, siis olgu nii," kirjutas Connolly.

Neli tundi hiljem kustutas ta oma postituse, kuid selleks ajaks oli seda vaadatud ligi 300 000 korda. Ta arreteeriti 6. augustil ning saadeti 31 kuuks vangi. Kriitikud leiavad nüüd, et võimud reageerisid liiga jõuliselt. Tuuakse välja, et poevargad ja perevägivallatsejad on saanud leebemaid karistusi.

Ka parempopulist Nigel Farage püüab olukorda enda huvides ära kasutada. Farage väidab, et USA vabariiklased hoolivad sõnavabadusest rohkem kui Briti valitsus.

Peaminister Keir Starmer ütles, et karistuse määramine kuulub kohtu pädevusse. Starmer ütles, et toetab sõnavabadust, kuid seisab vastu ka vägivalla õhutamisele.