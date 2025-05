Bruegeli mõttekõja teadur: EL ja USA hakkavad kompromissi otsima

USA president Donald Trump lükkas pärast telefonikõne Komisjoni presidendi Ursula von der Leyeniga kuu aja võrra edasi ähvarduse Euroopa Liidu kaubale kehtestada 50-protsendiline tollimaks.

"See kõne on läbirääkimistele andnud uue hoo. Euroopa Komisjon loodab kaubandusläbirääkimistes uut hoogu, kuid suured erimeelsused on ikka lahenduseta. Näiteks soovib Valge Maja muutusi Euroopa käibemaksusüsteemis ja selles, kuidas digihiidude tegevust reguleeritakse," ütles Euroopa Komisjoni kõneisik Paula Pinho.



Mõttekoja European Policy Centre analüütik Varg Folkman ütles, et oleks väga veider kui Euroopa hakkaks tegema põhjalikke muutusi oma maksusüsteemis, et ameeriklastele meeldida.

"Ma väga kahtlen selles. Kui rääkida digiteenuste reguleerimisest, on raske näha kuidas Euroopa Liit saaks kompromissi sõlmida, sest need on seadused, mis on demokraatlikult vastu võetud kõigi Euroopa Liidu institutsioonide kaudu," sõnas Folkman.

Komisjon ei saa üksi neid muutma hakata. Samas arvestab Euroopa, et sellised ähvardused on Trumpi tuntud läbirääkimistaktika.

"Suur osa sellest läbirääkimisest on Trumpi jaoks lihtsalt tema tunnetus, et ta ei võida ja ta tahab võita. Seega esitab ta oma kõige viimase tollimaksuähvarduse selleks, et olukorda raputada, muresid tekitada ja vaadata kuhu ta sellega jõuab," ütles Bruegeli mõttekõja teadur Rebecca Christie.

Veidi üle kuu on ka selgelt liiga vähe aega, et sõlmida põhjalik kaubanduslepe, mis kõik need tülid lahendaks. Pigem on loota kompromissi, mis väldib suuremaid Ameerika tollimakse ja kõige jõulisemaid Euroopa vastumeetmeid.

"Vaadake Ühendkuningriigi ja USA lepet. See on mitte siduvad paar lehekülge paberit, mis ütlevad, et me lubame, et nüüd on kokkulepe. See on kindlasti midagi, mida Euroopa saab oodata, kui USA soovib seda," märkis Christie.

Palju sõltub Valge Maja tujust ja sellest, kuidas käituvad järgmise kuu finantsturud.

"Kui finantsturud survestavad Trumpi kokkulepet tegema, kui on veel suurem krahh turul, veel suurem löök majandusele juba enne seda kui need tollimaksud jõustuvad, võib olukord jälle muutuda," lisas Christie.