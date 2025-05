Õpetajad nõuavad 20-protsendilist alampalga tõusu

Eesti haridustöötajate liit nõuab, et õpetajate alampalk tõuseks järgmiseks aastaks 20 protsenti ehk 2184 euroni. Riigieelarvest võtaks selline tõus suurusjärgus 50 miljonit eurot.

"Alustasime või õigemini jätkasime 2026. aasta õpetajate töötasu alammäära läbirääkimistega. Lootuses, et pidajad tulevad ka laua taha volitustega - seekord seda küll ei olnud, aga lootus säilib," lausus haridustöötajate liidu juht Reemo Voltri.

"Tõepoolest jätkasime konsultatsioone lootusega, et seekord saame ka pidada läbirääkimisi, kus on kõik koolipidajad laua taga, aga siiski täna nii ei juhtunud," sõnas haridusminister Kristina Kallas.

"Läbi saab rääkida see, kelle käes on palgakasvu rahakott. Täna ei ole selles palgakasvu rahakotis riigi poole pealt sentigi ja nii, nagu koalitsioonileping, mis laupäeval sai allkirjastatud, ka ütleb, et õpetajate palgakasv räägitakse läbi siis eelarveläbirääkimistel ja minister täna kinnitas, et enne septembrit neid numbreid ei tule," lisas Järva valla haridusjuht Piret Sapp.

Tänase kohtumisega kokkulepeteni ei jõutud.