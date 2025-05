Kolmapäev toob pisut üle 20 kraadi sooja

Enne keskööd on ilm selgem. Pärast keskööd kattub taevas Lääne-Eestis pilvedega, aga sadu veel ei jõua. Tuul on sisemaal nõrk, saartel tugevneb lõunakaare tuul iiliti 12 m/s. Õhk jahtub 5 kuni 9 kraadini, rannikul jääb 10 kuni 12 kraadi lähedale.

Hommik on Lääne-Eestis pilvisem ja saartel võib kohati hoovihma sadada. Ida pool on selgem ja sajuta. Lõunakaare tuul on sisemaal nõrk, saartel ulatub iiliti 12 m/s. Sooja on 11 kuni 15 kraadi.

Päev tuleb muutliku pilvisusega. Kohati sajab hoovihma, suurem on saju võimalus Lääne- ja Loode-Eestis ning õhtul ka Võrumaal. Puhub lõunakaare tuul 2-8, saartel iiliti 12 m/s. Õhutemperatuur tõuseb 19 kuni 22, rannikul kolm-neli pügalat üle 10 kraadi.

Neljapäev tuleb vihmahoogugega, tihedam on sadu maa idaosas ja seal on ka äikeseoht. Õhk on öösel 10 kraadi ümber, päevasooja 15-19, mandri lääneosas kuni 21 kraadi.

Reede on suuremal osal maast sajuta, vaid Eesti idaservas on veel vihmahooge. Õhk jahtub öösel lääne pool 5 kraadi lähedale, ida pool jääb 10 kraadist kõrgemale, päevasooja 15 kuni 20 kraadi.

Laupäev on vihmahoogudega ja jahedam, pühapäev on ilusam ja soojem.