X!

Soe esmaspäev tuleb siiski äikese ja hoovihmaga

ilm
Foto: Siim Lõvi / ERR
ilm

Homme jääb madalrõhkkonna põhibaas Norra merele, aga laiutab üle kogu Põhja-Euroopa. Võimsa keerise serva mööda kandub meile sooja. Uus ports niiskust on ka tulekul. Läänemere idarannikule jõuab see homme pärastlõunaks ja õhtuks.

Teisipäeval kandub madalrõhkkonna raskuspunkt põhjanaabrite poole ja pärast keskööd saab meie taevas paksudest sajupilvedest vabaks. Aga päeval tõuseb maapinnalt niiskust lisaks, mis pilvedeks vormub ja vihmahooge toob. Öine miinimum langeb 10 piirile, päevasooja 20 ümber.

Eeloleval ööl sajab mitmel pool hoovihma, kohati on äikest. Lõunakaare tuul on nõrk, rannikul imõõdukas. Õhutemperatuur on 13 kuni 18 kraadi.

Hommikul sajab hoovihma enam Lääne-Eestis, hõredamalt on sajuhooge ida pool. Lõunakaare tuul on nõrk, pisut tugevam Peipsil ja teisalt vastu Läänemerd. Õhutemperatuur on 15 kuni 19 kraadi.

Esmaspäeval päeval sajab hoovihma, pärastlõunal muutuvad sajuhood intensiivsemaks, on äikest ja tugevaid tuulepuhanguid. Puhub lõunakaare tuul 2 kuni 8, iiliti 12 m/s. Õhusooja 17 kuni 23, ida pool kuni 25 kraadi.

Õhtu on paksude rünksajupilvedega. Sajab hoovihma, on äikest ja rahet võib ka tulla. Puhub lõunakaare tuul 3 kuni 8, iiliti 11 m/s, Saare- ja Hiiumaal ja Liivi lahel tugevneb läänetuul iiliti 15 m/s. Õhutemperatuur on 16 kuni 18, maa idaservas kuni 21 kraadi.

Teisipäev toob vihmahooge lisaks ja mõõdukalt tugevas läänekaare tuules on õhk värske. Kolmapäevast alates suuremat sadu ei tule, vaid üksik rünksajupilv võib pärastlõunal vihmarabina tuua. Sooja tuleb juurde, õhusoe kerkib 23 kraadini, neljapäeval 25 lähedale ja reede tõotab palavust.

Toimetaja: Märten Hallismaa

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

Samal teemal

taavi libe saade

Vaata otse

Kuula otse

Viimased uudised

22:59

Rillo võttis Madonas etapivõidu, Saar jätkab sarja liidrina

22:33

Jurtšenko: Käesolev kümnend on igal juhul Pogacari kümnend

22:07

EMV rekordiga võidutsenud Mülla: olen enda kohta rohkem õppinud

22:02

Venemaa ründas drooniga toidupoodi, hukkus üheksa-aastane laps Uuendatud

21:52

ETV spordisaade, 26. juuli

21:30

Eesti Keele Instituut valmistab ette Tõlkeväravat

21:30

Aktuaalne kaamera kell 21:00

21:22

Turbas pakub endisest profisportlasest õpetaja isetehtud pitsat

21:17

Tadej Pogacar võitis viiendat korda Tour de France'i

21:17

Soe esmaspäev tuleb siiski äikese ja hoovihmaga

eesti raadio äpp

otse uudistemajast

taustajutud

Loetumad uudised

25.07

Sõja 1613. päev. Venemaa tahab tuua Ukraina sõtta uusi Põhja-Korea sõdureid Uuendatud

22:02

Venemaa ründas drooniga toidupoodi, hukkus üheksa-aastane laps Uuendatud

20:28

Berliini pride'il sõitis rahva sekka sõiduk, surma sai üks inimene Uuendatud

25.07

Vene sõjaväele elektroonikat hankinud Eesti kodanik tunnistas end USA-s süüdi

25.07

Neljas päev järjest on PPA tabanud ebaseaduslikke piiriületajaid

15:33

Narva volikogu umbusaldas Raiki, uus linnapea on Jaan Toots Uuendatud

25.07

Kasahstani president kutsus Putinit avalikult üles sõda Ukrainas lõpetama

13:43

Parvlaevad Kihnu Virve ja Ormsö streikisid mandri asemel saarte sadamates Uuendatud

25.07

Belgia vahistas NATO staabis tegutsenud spiooni

25.07

Hispaania kuulutas Madridi ümbruses lõõmavate põlengute tõttu välja eriolukorra

ilmateade

SPORT

22:59

Rillo võttis Madonas etapivõidu, Saar jätkab sarja liidrina

22:33

Jurtšenko: Käesolev kümnend on igal juhul Pogacari kümnend

22:07

EMV rekordiga võidutsenud Mülla: olen enda kohta rohkem õppinud

21:52

ETV spordisaade, 26. juuli

loe: kultuur

15:49

Galerii: Viljandi folgi kolmandal päeval hullutas publikut Puuluup

13:30

Helena Tulve: kõige olulisem on iseenda juurde jääda

11:03

Helen Pärk: krimikirjandus liigub üha enam musta huumori suunas

10:03

Risto Joost: 2030. aastal tahame laval esitada kogu Wagneri tetraloogia

loe: eeter

15:39

Pianist Rahel Talts: folgipisiku sain lapsena tänaval muusikat mängides

12:27

Looduskaitsenõunik: Laukasoo ja Kakerdaja raba on Eesti ilusaimad

11:03

Helen Pärk: krimikirjandus liigub üha enam musta huumori suunas

10:03

Risto Joost: 2030. aastal tahame laval esitada kogu Wagneri tetraloogia

Raadiouudised

18:20

Päevakaja (26.07.2026 18:00:00)

17:50

Muutlikud väetisehinnad ja kliima panevad põllumehi uusi kultuure kasvatama

17:45

Narvas vahetus linnavõim

25.07

Tarbijad saavad suurema õiguse nõuda tootjalt seadmete parandamist

25.07

Sinimägedel meenutati II maailmasõja kaitselahingutes langenuid

25.07

Politsei suurendab jõude ebaseaduslike migrantide tabamiseks

25.07

Päevakaja (25.07.2026 18:00:00)

24.07

Lavastuses "Vargamäe valvur” nähakse elu Vargamäel läbi saunikute pilgu

24.07

Plaanitav kiirabivõrgu reform tekitab eriarvamusi

24.07

Päevakaja (24.07.2026 18:00:00)

Viimased teleuudised

järjejutt

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo