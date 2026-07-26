Soe esmaspäev tuleb siiski äikese ja hoovihmaga

Homme jääb madalrõhkkonna põhibaas Norra merele, aga laiutab üle kogu Põhja-Euroopa. Võimsa keerise serva mööda kandub meile sooja. Uus ports niiskust on ka tulekul. Läänemere idarannikule jõuab see homme pärastlõunaks ja õhtuks.

Teisipäeval kandub madalrõhkkonna raskuspunkt põhjanaabrite poole ja pärast keskööd saab meie taevas paksudest sajupilvedest vabaks. Aga päeval tõuseb maapinnalt niiskust lisaks, mis pilvedeks vormub ja vihmahooge toob. Öine miinimum langeb 10 piirile, päevasooja 20 ümber.

Eeloleval ööl sajab mitmel pool hoovihma, kohati on äikest. Lõunakaare tuul on nõrk, rannikul imõõdukas. Õhutemperatuur on 13 kuni 18 kraadi.

Hommikul sajab hoovihma enam Lääne-Eestis, hõredamalt on sajuhooge ida pool. Lõunakaare tuul on nõrk, pisut tugevam Peipsil ja teisalt vastu Läänemerd. Õhutemperatuur on 15 kuni 19 kraadi.

Esmaspäeval päeval sajab hoovihma, pärastlõunal muutuvad sajuhood intensiivsemaks, on äikest ja tugevaid tuulepuhanguid. Puhub lõunakaare tuul 2 kuni 8, iiliti 12 m/s. Õhusooja 17 kuni 23, ida pool kuni 25 kraadi.

Õhtu on paksude rünksajupilvedega. Sajab hoovihma, on äikest ja rahet võib ka tulla. Puhub lõunakaare tuul 3 kuni 8, iiliti 11 m/s, Saare- ja Hiiumaal ja Liivi lahel tugevneb läänetuul iiliti 15 m/s. Õhutemperatuur on 16 kuni 18, maa idaservas kuni 21 kraadi.

Teisipäev toob vihmahooge lisaks ja mõõdukalt tugevas läänekaare tuules on õhk värske. Kolmapäevast alates suuremat sadu ei tule, vaid üksik rünksajupilv võib pärastlõunal vihmarabina tuua. Sooja tuleb juurde, õhusoe kerkib 23 kraadini, neljapäeval 25 lähedale ja reede tõotab palavust.