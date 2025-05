RKAS paneb Liivalaia kohtumaja uuesti müüki

Pärast seda, kui Tallinna linnavalitsus on lõplikult kehtestanud Liivalaia tänaval asuva endise kohtumaja krundi detailplaneeringu, paneb Riigi Kinnisvara (RKAS) kohtumaja uuesti enampakkumisele.

RKAS pani esimest korda endise kohtuhoone enampakkumisele 2023. aasta suvel, kuid ühtegi pakkumist ei laekunud. Üheks probleemiks võimalike ostjate jaoks oli detailplaneeringu puudumine ning RKAS panigi hoone müügi detailplaneeringu kehtestamise ootuses pausile.

Sel nädalal võttis Tallinna linnavalitsus detailplaneeringu vastu ning pani selle avalikule väljapanekule, nagu seadus nõuab. Seejärel läheb dokument linnavalitsusele kehtestamiseks.

RKAS-i haldusteenuste arendusjuht Merle Raie ütles ERR-ile, et neil on endiselt plaan Liivalaia 24 kinnistu enampakkumisel maha müüa.

"Küll aga ootame selleks ära ka avaliku väljapaneku. Seejärel otsustame müügi ajastuse ning seame ka alghinna," ütles ta.

Teine põhjus, miks kohtuhoone esimesel enampakkumisel ühtegi pakkumust ei tulnud, oli kinnisvaraekspertide hinnangul liigkõrge hind. Hinnaks oli toona 4,5 miljonit eurot, ekspertide sõnul oleks alghind võinud olla pigem 3 ja 3,5 miljoni euro vahel.

Raie sõnul kasutatakse nüüd alghinna määramiseks ekspertarvamust, mis valmis eelmise aasta lõpul. Mis alghind olema saab, RKAS veel ei avalda.

Ostuhuvi on samas olemas, ütles Raie. "Potentsiaalsete ostjatega oleme suhelnud ja kinnistu omandamise vastu on põhimõtteline huvi olemas," lausus ta.

Detailplaneeringu järgi on krundile võimalik praeguse kohtumaja asemel ehitada kuni 12-korruselise elu- ja ärihoone või üksnes ärihoone.

Liivalaia kohtuhoone krundi detailplaneeringut oli menetletud juba 2016. aastast saati. Planeering hõlmab Liivalaia 24 kinnistut ja selle ümbrust. Planeeringuala suurus on 0,8 hektarit ning see paikneb kesklinnas Veerenni asumis Liivalaia tänava ja Uus-Tatari tänava nurgal.

Esialgse arhitektuurse visiooni töötasid välja arhitektid M. Aunin ja A. Aasma 2015. aastal. Planeeringu koostamise käigus on hoonestuslahendust muudetud. 8-korruseliste hooneosade kõrgust on vähendatud 5-korruseliseks ning Liivalaia tänava äärsed 12-korruselised hooneosad on muudetud lühemaks.