Schwabi väitel soovis ta määrata ECB juhi Maailma Majandusfoorumi juhiks

Schwab ütles ajalehele Financial Times, et kohtus ECB presidendiga. Nad arutasid, et Lagarde võtaks 2027. aasta alguses üle WEF-i juhtimise. Lagarde'i praegune ametiaeg saab aga läbi 2027. aasta oktoobri lõpus.

87-aastane Schwab loobus WEF-i igapäevasest juhtimisest 2025. aasta jaanuaris. 21. aprillil lahkus ta ka WEF-i nõukogust. Veidi hiljem selgus, et WEF asus uurima oma asutaja kulutusi. Samuti süüdistatakse Schwabi globaalse konkurentsivõime pingereaga manipuleerimises.

Schwab ise on kõik süüdistused tagasi lükanud ning on teatanud, et langes laimu ohvriks.

Schwab ütles, et kohtus Lagarde'iga viimati aprilli alguses. Kõne all oli siis Lagarde'i asumine WEF-i etteotsa. Schwab oleks siis jäänud WEF-i etteotsa kuni 2027. aasta alguseni. Ta ütles, et oli mitu aastat plaaninud, et Lagarde'ist saab tema mantlipärija.

ECB pressiesindaja lükkas samas Schwabi väited tagasi. Pressiesindaja teatel on Lagarde pühendanud oma kohustuste täitmisele ja tegutseb kuni ametiaja lõpuni.

Praegune WEF-i juhtkond ei kinnitanud ega lükanud ümber Schwabi väidet, nagu oleks ECB juht võtnud WEF-i juhtimise üle

"WEF-il pole võimalik kommenteerida võimalikke konfidentsiaalseid arutelusid, mis võisid leida aset meie endise esimehe ja Lagarde'i vahel," teatas WEF.